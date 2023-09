Verden reagerer: – Kaos

Det er ikke bare nordmenn som har latt seg begeistre av 18 år gamle Antonio Nusas to elleville prestasjoner for Norge.

Kantspilleren fra Langhus scoret først i debuten mot Jordan, før han assisterte Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i 2-1-seieren over Georgia tirsdag.

Britiske Mirror fronter følgende overskrift: «Arsenal-fans krever at Edu sørger for en overgang etter vidunderbarnets tilknytning til Martin Ødegaard»

De henviser til supportere, som på sosiale medier har kommet med et ønske om å få Nusa til London.

Spanske AS skriver at Norge har fått «et tredje vidunderbarn». Brasilianske O Jogo bruker også «et nytt vidunderbarn i norsk fotball», om Nusa.

«Den perfekte partneren for Haaland og Ødegaard på landslaget», skriver AS videre.

– Det er enkelt for meg med spillere som Haaland og Ødegaard. Det er lett for meg å finne dem. Det er bare gøy, og ekstra gøy for meg å gi assister til dem også, sa Nusa selv til TV 2.



Det norske landslaget har delt et bilde av vidundertrioen på Instagram.

– En ny servitør har meldt seg til tjeneste for gutta, lyder teksten på innlegget:



Franske RMC skriver at 18-åringen «strålte av talent» i de to landskampene.

Italienske Gianluca DiMarzio følger opp: «En kaos-skaper som slår alle rekorder».

Reaksjonen er det grunnlag for. Ifølge analysenettstedet CIES Football Observatory er Nusa den U20-spilleren med nest flest nøkkelpasninger på toppnivå i hele verden:



– Nærmer seg milliarden

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener den norske kometen har vært et kjent navn for store klubber i Europa allerede før landskampene.

Tidligere har 18-åringen fortalt i et stort TV 2-intervju at han takket nei til Chelseas bud på over 400 millioner kroner.

– Det er mye penger. Mye penger. Men jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Jeg kan ikke fokusere på det, liksom. Jeg tror ikke det er bra for meg, sa Nusa.

HET: Antonio Nusa i aksjon for Norge. Her fra 6-0-seieren over Jordan. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Mathisen skjønner godt hvorfor teknikeren ble jaktet av storklubber i sommerens overgangsvindu.

– Det er jo veldig enkelt å forstå for alle som har sett han herje i disse to kampene, sier Mathisen og kommer med følgende påstand:

– Prisen på Nusa nærmer seg etter hvert milliarden om han fortsetter på dette viset.

TV 2s fotballekspert forklarer:

– Fintene, teknikken, rykket, fotballhjernen og modenheten gjør at alle lag i Europa med en viss størrelse på lommeboken følger han ekstra tett i tiden som kommer.

I tillegg trekker Mathisens frem Nusas jordnære holdning som en nøkkel til suksess.

– Når man er så ung er det naturligvis en fare for å miste fokus og bakkekontakt, men det virker heldigvis som at han har veldig flinke og jordnære folk rundt seg - i tillegg til at han har god kontroll på det som skjer i topplokket, og det er jo tross alt det viktigste.

Nordmannen har Ronny Deilas Club Brugge som arbeidsgiver.

Til høsten venter blant annet Bodø/Glimt i Europa Conference League.

– Fra han kom opp i Stabæk begynte ryktene å gå om noe helt spesielt, og om han holder seg skadefri og fortsetter utviklingen av sine fantastiske ferdigheter har Ståle Solbakken snart nok en verdensstjerne i landslaget sitt, sier Mathisen.

En storklubb som foreløpig er i «kantkrise» er Manchester United. De to voldsanklagede spillerne Mason Greenwood (lånt ut til Getafe) og Antony (foreløpig suspendert) har en usikker fremtid.

I tillegg er Jadon Sancho i kulden etter å ha blitt vraket av Ten Hag mot Arsenal.

– Vi sier ikke nei til Nusa

Journalist i united.no, Eivind B. Holt sier følgende om Nusa i rød Manchester-drakt:

– Det er nok en spiller som alle klubber synes er spennende, også Manchester United, han har de kontroll på. Men det er langt fra det å være 18 og få gjennombruddet for Norge, til å levere i Premier League.

RESPEKTERT: Norges kaptein Martin Ødegaard hadde grunn til å takke Antonio Nusa etter en lekker assist mot Georgia. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det vil i så fall være en signering som United gjør for fremtiden, i likhet med Rasmus Højlund. Det er nok ikke en 18-åring som står øverst på listen akkurat nå, utdyper Holth.



Jesper Mathisen følger opp:

– Selvfølgelig kan Nusa være en aktuell spiller for Manchester United, når man ser på hvem de har mistet, og Atta Aneke (agent) har sendt spillere til Old Trafford tidligere han.

– Dere sier ikke nei til Nusa?

– Det er vel ingen som gjør det akkurat nå, sier Holth.