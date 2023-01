– Veldig viktig for Norge

Søndag kom det første hintet om at en overgang kan være i emning.

Midtbaneeleganten ble utelatt fra Sheffield Uniteds kamptropp i FA-cupen og manager Paul Heckingbottom la ikke skjul på at en overgang kan formalisere seg.

Mandag formiddag har ikke Sheffield United mottatt konkrete bud på Berge, men klubben forventer at betydelige summer vil bli lagt på bordet i løpet av det neste døgnet. Det får TV 2 opplyst fra informert hold.

Fulham og Newcastle nevnes som to aktuelle klubber.

Som engelske The Telegraph og Sky har meldt, er London-klubben i ferd med å legge et bud på rundt 250 millioner kroner på bordet. Det stemmer overens med TV 2s opplysninger.

– Han har blitt en voksen mann. Jeg har sagt hele tiden at hvis han skal nå sitt fulle potensiale, som vi har sett mange glimt av allerede, er det viktig at han spiller på det øverste nivået, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

Og legger til:

– Umiddelbart tenker jeg at Fulham er en bedre match. Newcastle har enorme ressurser, og for hvert overgangsvindu vil det ryktes inn verdensklassespillere. Da er risikoen stor for at han fort kan havne på benken. I Fulham er det en mer realistisk mulighet for spilletid.

– Bra for Norge!

Askerbøringen kom til Sheffield fra belgiske Genk januar 2020.

Ifølge nettstedet Transfermarkt har midtbanespilleren spilt 87 kamper for laget fra stålbyen. Berge står med fire scoringer på 21 kamper i ligaen denne sesongen.

Overgangsvinduet stenger tirsdag. Det betyr at Berge-fremtiden kan avgjøres innen kort tid.

– Får han en overgang til Premier League nå, er det potensielt veldig viktig for landslaget. Det er det viktigste landslagsåret på lang tid (EM-kvalifisering), og da er veldig bra for Norge at Berge spiller på et så høyt nivå som mulig.

VIKTIG FOR LANDSLAGET: Sander Berge. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Klar forskjell

Da Berge ankom Sheffield United i 2020 var det i Premier League. Men klubben rykket ned samme sesong og har siden spilt i Championship.

– Det er en klar forskjell i tempoet på små flater. Og det er kanskje noe av det han har hatt utfordringer med. Klarer han å få frekvensen inn i spillet, kommer han til å ta spillet sitt til nye høyder, sier Amankwah.

– At navnet hans nevnes i disse diskusjonene vitner om at han har gjort veldig mye bra og veldig mye riktig, sier fotballeksperten.