Vekker sinne: – Pinlig!

To anerkjente tidligere fotballprofiler er bekymret for Liverpools fremtid.

Liverpools overgangsvindu kan beskrives som turbulent.

– Det er et rot! Det er en vits, er Jamie Carraghers dom på Sky Sports Monday Night Football.

Det har vært hektiske uker for Jürgen Klopps lag på overgangsfronten.

Senest mandag ble Moisés Caicedo, som lenge var et mål for Liverpool, bekreftet klar for Chelsea.

Nå virker det som London-klubben nærmer seg nok en overgang for en Liverpool-aktuell spiller.

Ifølge overgangsjournalistene David Ornstein og Fabrizio Romano skal nemlig 19 år gamle Romeo Lavia, også han midtbanespiller, ha valgt å dra til Chelsea fra Southampton.

PÅ VEI: Southamptons Romeo Lavia skal også ha valgt Chelsea, ifølge medier. Foto: Mike Egerton

Carragher har lite til overs for Merseyside-klubbens opptreden i sommerens vindu.

– Det har vært pinlig. Det faktumet at du først går for Lavia og ikke betaler en viss sum, så over til Caicedo, men han valgte Chelsea. Og nå prøver de seg på Lavia igjen, freser han.



– Det kommer til å bli stilt spørsmål

Også kollega Gary Neville er kritisk:

– Hvis Chelsea henter både Moisés Caicedo og Romeo Lavia vil det stilles store spørsmål innad i Liverpool. Det er veldig utypisk dem, sier Neville.

SKEPSIS: Fotballekspertene Jamie Carragher og Gary Neville. Foto: David Klein.

Ifølge Sky Sports News skal Moisés Caicedo ha blitt til tvilende på en overgang til Liverpool fredag.

Dette skal ha kommet halvannen time etter at Jürgen Klopp selv bekreftet enighet med Brighton om overgangssummen.

– Jeg fikk beskjed om at jeg kunne bekrefte at klubbene har kommet til enighet om Moisés Caicedo, sa Jürgen Klopp under pressekonferansen før årets sesongstart fredag.

Carragher rister på hodet av sin gamle klubb. Den tidligere Liverpool-spilleren slår nå alarm.

– Hvis Lavia også går til Chelsea setter det Liverpool i en vanskelig situasjon. De er nødt til å hente en midtbanespiller. Folk vet at de er desperate, sier Carragher.

Denne sommeren har riktignok midtbanespillerne Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai ankommet klubben.

Det holder ikke, skal man tro fotballeksperten.

– Jeg tror problemet er at Liverpool vet at de har trengt forsterkninger på midtbanen siden august i fjor. Dette går på strukturen i klubben.

– Aner ikke hva som foregår



Carragher mener mye har gått i feil retning etter at Liverpool vant Champions League (2019) og Premier League (2020).

– For to år siden var Liverpool et eksempel til etterfølgelse for alle klubber i Europa. Da brukte de mindre penger enn de andre klubbene, men produserte gode spillere.

LEVERTE: Michael Edwards under sin rolle som sportsdirektør i Liverpool, her fra 2018. Foto: Peter Byrne

På den tiden hadde Merseyside-klubben Michael Edwards som sportsdirektør.

– Det funket veldig bra. Så tok Julian Ward over, han hadde jobben i seks måneder før han dro og. Hva er grunnen til at disse personen forlater klubben? Jeg aner ikke hva som foregår bak kulissene, sier Carragher.

Jörg Schmadtke, som omtales som en av Klopps nære venner, overtok ansvaret, men det vil bare vare over sommeren.



Med andre ord har Liverpool hatt fire sportsdirektører på de siste 18 månedene.

Neville reager på at klubben lot Jordan Henderson, James Milner og Fabinho dra før de hadde en klar erstatter på den sentrale midtbanen.

– Du kunne se at Liverpool-midtbanen slet mot Chelsea. De har et stort problem, de kommer til å ha panikk på overgangsmarkedet de neste tre ukene.

– For å si det slik: Liverpool gjør det ikke sånn under Jürgen Klopp, fortsetter Neville.