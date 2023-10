Vekker avsky: – Helt uakseptabelt

For på drakten til den serbiske klubben kunne man se «Gazprom» pryde hele fronten.

Energiselskapet er nemlig majoritetseid av den russiske stat.

– Gazprom er et av Russlands viktigste selskaper under statlig kontroll, sier Jakub M. Godzimirski til TV 2.

Han har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) i over 20 år.

Gazprom var i over ti år en av Uefas viktigste partnere, men da Russland invaderte Ukraina i fjor, valgte Uefa å bryte med energiselskapet.

Det samme gjorde den tyske klubben Schalke 04.

Røde Stjerne valgte imidlertid å beholde sponsoren.

Godzimirski mener Russlands intensjon ved å synliggjøre selskapet på store idrettsarrangementer, har vært det man de siste årene har kalt for sportsvasking.

BESTE SENDETID: Røde Stjerne viste frem sponsoren sin for millioner av TV-seere. Foto: Martin Rickett

– Vært en viktig del av den «russiske verktøykassen»



Krigen i Ukraina har hatt store konsekvenser for det russisk statlig-eide selskapet.

Da Gazprom i starten av 2023 offentliggjorde tallene for 2022, var det enkelt å se krigens påvirkning på selskapet.

I 2022 eksporterte nemlig Gazprom 45,5 prosent mindre gass til land utenfor tidligere Sovjetunionen sammenlignet med året før.

Ifølge E24 står Gazprom for elleve prosent av verdens produksjon av naturgass. De kontrollerer også de største gassreservene i verden.

– Gazprom taper mye penger på krigen. De får ikke solgt den gassen de produserer, sier NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski.



– Det er ikke direkte bindinger til krigen, men indirekte kan man si at inntektene fra Gazproms virksomhet er viktig for Russland for å kunne fortsette krigen.



– Er Gazprom et redskap for russisk politikk?

– Det kan man trygt si. Den russiske staten sitter på eiersiden med mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet. Gazprom har vært en del av den «russiske verktøykassen», sier Godzimirski.

HOVEDKVARTERET: I St. Petersburg i Russland ligger Gazproms mektige hovedkvarter. Foto: Dmitri Lovetsky

Det er heller ingen hemmelighet at Gazproms administrative leder, Aleksej Miller, har et tett forhold til president Vladimir Putin.

– Da Putin kom til makten, fikk han plassert sin nære medarbeider Miller som sjef for Gazprom. Det gir Putin-regimet kontroll over Gazprom.

– Gazprom har også spilt en viktig rolle som et slags russisk maktinstrument, sier Godzimirski.

TETTE KOBLINGER: Russlands president Vladimir Putin i samtale med Gazproms administrerende direktør Alexei Miller i sommer. Foto: SPUTNIK

– Det er helt uakseptabelt

En som reagerer kraftig på at Gazprom er synlig under Champions League-kamper er Jevgenij Levtsjenko.

Han er tidligere landslagsspiller for Ukraina og har spilt over 200 kamper i den nederlandske æresdivisjonen.

Han er halvt russisk, men kuttet alle bånd til farens hjemland da Russland annekterte Krim i 2014.

Et land han hadde spilt fotball i, et land han hadde jobbet som fotballekspert og et land han alltid hadde vært glad i.

Til daglig er han president i den nederlandske spillerforeningen, men engasjerer seg sterkt i Ukraina-krigen.

– Det er helt uakseptabelt. Noen tror det bare er et firma, men det er ikke det. De er kontrollert av Russlands regime. De forsøker å nå så mange folk utenfor Russland som de klarer. Det er uakseptabelt, sier Levtsjenko til TV 2.



I LÆRDAL: Jevgenij Levtsjenko var i Lærdal tidligere i år for å delta på veteranturneringen i fotball. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg mener Fifa og Uefa burde bannlyse Gazprom. Dette er et spørsmål som ikke bare Røde Stjerne burde svare på, også organisasjonene. Dette er selskaper som støtter drap av uskyldige mennesker, sier Levtsjenko.

TV 2 har vært i kontakt med Uefa og spurt dem hvorfor klubber får bruke Gazprom som sponsor, når de selv har avsluttet samarbeidet med energiselskapet.

Dette svarte de:

– Uefa bestemte seg for å avslutte sitt eget partnerskap med Gazprom. Klubbene er ansvarlige for sine egne private kontraktsmessige avtaler med sine sponsorer, skriver Uefa i en e-post til TV 2.

TV 2 har også forsøkt å få kontakt med Røde Stjerne, men klubben har ikke besvart forespørslene.

STERKT SYNLIG: Inntil Russland invaderte Ukraina i fjor var Gazprom sterkt synlig i Champions League. Her under en kamp mellom Benfica og Ajax i februar 2022. Foto: Armando Franca

– Serbia er mye mindre kritisk til Russland



Med tanke på at de russiske lagene er utestengt fra å delta i Uefa-turneringer, er det lite overraskende at det er nettopp en serbisk klubb som spiller med russisk sponsor.

Serbia er verken medlem av Nato eller EU.

De har heller ikke innført sanksjoner mot Russland, og man kan fortsatt reise med direktefly fra Russland til Serbia.

– Det er trolig mange faktorer som spiller inn når en serbisk klubb spiller med Gazprom som sin hovedsponsor. For det første er ikke Serbia medlem i verken EU eller Nato. De har heller ikke sanksjoner mot Russland, sier Jakub M. Gozimirski.

KONTROVERSIELT: Gazprom presentert i kampen mellom Røde Stjerne og Manchester City forrige Champions League-runde. Foto: Martin Rickett

– På toppen av alt er Serbia veldig pro-russisk, siden de har sine egne erfaringer med blant annet Nato-krigen på 90-tallet. De er mye mindre kritiske til det Russland driver med i Ukraina enn veldig mange andre land.

– Er du overrasket over at Røde Stjerne spiller med Gazprom som hovedsponsor i verdens største fotballturnering?



– Det er litt overraskende. Det er opplagt et valg som er litt kontroversielt, spesielt med tanke på at russiske utøvere ikke får lov til å delta i idrettsarrangementer, men igjen, det er viktig å huske på at Serbia ikke er med på sanksjonene mot Russland, sier NUPI-forskeren.