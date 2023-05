Desember 2015: Vegard Alstad Sunde og moren har nettopp gjort seg ferdig med en telefonsamtale. Der har sønnen kommet med en desperat bønn.



Ingenting kan stoppe ham nå. Moren har bedt ham om å ikke sette seg i bilen, men hun har ikke nådd gjennom. Det er nå eller aldri, for Sunde.

Selv om det bare er en timelang biltur, stopper han tre ganger for å «fylle på», som han selv kaller det.



Drivstoffet ligger i lommen, i en gjennomsiktig pose. Det er ikke tyktflytende olje, men hvitt pulver.

Kokain og amfetamin hadde vært en nær følgesvenn i en årrekke.

Men det som tidligere ble brukt som et middel for å kontrollere alkoholinntaket, var nå den viktigste rusen.

Hver eneste dag i tre måneder hadde han fylt kroppen med pulveret. Før jobb, på jobb og etter jobb.



– Hvis jeg hadde en dårlig dag, tok jeg rusmidler for å få det bedre. Dersom jeg hadde en god dag, tok jeg rusmidler for å få det enda bedre, sier Sunde til TV 2.

Alle visste hvem Sunde var i fotballmiljøet i Trøndelag. De kjente ham som «Kokken».

For mannen med fagbrev i kokkefaget var en begavet fotballspiller.

Men få visste om dobbeltlivet Sunde desperat forsøkte å balansere, samtidig som han hamret inn mål på nivå tre i norsk fotball.

Fotballbanen var et fristed for Sunde, men timene utenfor var et sort hull. Det var der han kjempet sine tøffeste kamper.



– Verden stoppet å eksistere da jeg parkerte utenfor klubbhuset og åpnet bildøren. Alt forsvant. Da jeg satte meg i bilen etter trening havnet jeg tilbake i det, sier Sunde.



I Levanger Fotballklubb er han en legende. I løpet av tiden hans der scoret han 216 mål på 280 kamper. Ingen har scoret flere mål for klubben.

Lagets supportergruppe kalte seg opp etter ham, «Kokkelandslaget».

216 ganger fikk han kjenne på den euforiske lykkerusen man får av å se ballen gå i mål. Ett av målene kom på Brann Stadion i en cupkamp mot Brann.

Men det holdt ikke for Sunde å kun kjenne på denne følelsen én dag i uken. Han trengte mer.

Han fant den i alkohol. Senere skulle han også finne den i narkotika.

– Jeg higet etter adrenalinet, den falske selvtilliten og følelsen av å være på toppen av verden. En følelse som besynderlig nok er rimelig tett beslektet med å score mål på fotballbanen.

Historien til Vegard Alstad Sunde ble først fortalt i Trønder-Avisa.

Noen mil nord for Steinkjer, mellom et stort hovedhus, et stabbur og en låve, bor det som en gang var en av Trøndelags mest målfarlige fotballspillere.



En lang grusvei som er omkranset av trær, munner ut i en gårdsplass hvor en bjeffende hund får to frittgående ender til å flykte over plassen.

Bak hovedbygget er det endeløst med skog. Det er langt unna nattklubber, dopselgere og andre fristelser.

Det var her Vegard Alstad Sunde vokste opp.

Oppveksten i Trøndelag på 1980-tallet beskriver han som todelt.

På den ene siden var den trygg og fin, men på den andre siden kjente han på en redsel, som barn ikke skal kjenne på.

– Jeg er oppvokst med en alkoholisert far, som gjorde at jeg nok har vært mye redd som barn. Jeg var mye i alarmberedskap, sier Sunde.

Faren Jakobs problemer var ikke noe som ble skjøvet under teppet på gården. Hans mor Kari Helene var alltid åpen og de snakket ofte om farens avhengighet.

– Jeg har aldri båret noe nag til pappa. Det er gjort opp. Han er tørrlagt. Jeg så jo hvordan personligheten hans endret seg når han sluttet med alkoholen.

Da Sunde var 17 år gammel la faren seg inn til behandling. Etter det rørte han aldri alkohol igjen.



Det familien ikke visste var at sønnen snart skulle ta over stafettpinnen fra faren.

Allerede 14 år gammel smakte Vegard Alstad Sunde på alkohol for første gang.

I en kjellerstue i Nord-Trøndelag satt han sammen med to kamerater.

Han husker nesten alt fra øyeblikket han tok sin første slurk av det som skulle bli mange slurker.

– Jeg får frysninger når jeg snakker om det. Den følelsen jeg fikk ... Den var helt spesiell. Jeg fikk en ekstrem tenning på alkohol med en gang.

Kameratene satt i en sofa. Foran dem stod et stuebord, hvor tre mørke kopper utgjorde en cocktail av hjemmebrent og te.

Han kjenner fortsatt duften av glasset.

Hver gang han snakker om hendelsen, tas han tilbake til kjellerstuen. Adrenalinet i kroppen hans frigjøres. Han trigges av det, selv om det skjedde helt tilbake i 1988.

– Det blir så heftig at håret i nakken reiser seg, sier Sunde.

Ti år senere skulle han for første gang innse hvilken vei han var på.

To valg står igjen som definerende for hvordan livet hans endte opp.

Det første var da han smakte alkohol for første gang som 14-åring.

Det andre valget kom da han var 25 år gammel. Det var første gang han innså at han trengte hjelp med avhengigheten.

– En dag må du få hjelp til å fikse dette, men det blir ikke nå, sa han til seg selv, før han tok en ny slurk.



Dette valget skulle sørge for nesten 20 år med rusmisbruk.

Men selv om alkoholen tok større og større plass i livet hans, klarte han å prestere på fotballbanen.

På hjemmebane raknet livet sakte, men sikkert.

Han stilte alltid på fotballtrening og kamp, slik klarte han å holde misbruket hemmelig. På hjemmebane endte det med samlivsbrudd.

BESØK: TV 2 lagde reportasje på Vegard Alstad Sunde i 2013. Foto: Grab fra TV 2-reportasje.

Ungene ble som regel kjørt til foreldrene når han skulle ha dem annenhver helg. Ifølge ham selv sørget han alltid for at barna ikke var i nærheten når han drakk.

– Jeg var ikke tilstedeværende for dem. Jeg var ikke til stede på den måten jeg burde vært i det hele tatt, sier Sunde.



– Har du dårlig samvittighet?



– Jeg starter nesten hver dag med å tilgi meg selv. Jeg kan ikke gjøre om det som har vært. Dersom jeg går rundt og har dårlig samvittighet, så er jeg ferdig. Da klarer jeg aldri å holde meg edru og nykter.

– Jeg må bare akseptere at slik var det. På det tidspunktet var ikke forutsetningene mine bedre enn at jeg gjorde så godt jeg kunne, sier Sunde.

«Kokken» tror ønsket om å prestere på fotballbanen reddet livet hans.



For det første satte det store begrensninger for ham. Han kunne ikke ta seg en fest i dagene før kamp.

For det andre hadde han en arena hvor han kjente på mestring.

Fotballen gjorde rett og slett at han måtte holde seg i skinnet.

– Jeg tror jeg hadde vært kriminell på fulltid, sittet i fengsel, vært i psykiatri eller vært død, sier Sunde om hvordan han tror livet ville vært uten fotballen.

Men med årene skulle suget bli for stort, i 2006 eskalerte det. Da ble kokain og amfetamin et vanlig supplement til drikkingen.

Men fortsatt holdt han det skjult. I Levanger-drakten scoret han 18 mål denne sesongen.

Rusmiddelet gjorde at han ikke ble «idiot» i fylla, som han selv kaller det.



– Jeg burde jo vært helt rasert. Hvert fall fra 2009 og ut over. Det er et under at jeg klarte å henge med.

LEVANGER: Det var her på Levanger at Vegard Alstad Sunde hamret inn mål. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

Selv om det kun bor knappe 10.000 mennesker i Levanger, tror han ytterst få visste at stedets fotballstjerne ruset seg på jevnlig basis.

Han tror folk mistenkte ham, men han ble bare skikkelig konfrontert én gang.

Ryktene om Sundes livsstil hadde nådd en leder i klubben.

Sunde ble tatt til side og spurt om dopryktene stemte. Han svarte at han hadde gjort det før, men at han ikke gjorde det lenger.

Han løy klubblederen rett opp i ansiktet.

– Hadde de testet meg for narkotika den dagen, hadde testen garantert vært positiv. Jeg så stjerner da jeg trente, erkjenner Sunde.

MÅLSCORER: Vegard Alstad Sunde da TV 2 lagde reportasje på ham i 2013. Foto: Grab fra TV 2-reportasje.

Det var kanskje vanskelig å se for seg at mannen som ble toppscorer hver eneste sesong, levde et liv preget av narkotika og alkohol.

En vanlig uke for Sunde kunne bestå av 70 arbeidstimer, flere treninger, kamp og fester.

Når han fikk tid til å sove, det lurer han selv også på.

Selv tror han at slurkene med hjemmebrent i kjellerstuen som 14-åring og valget han tok som 25-åring, var det som forseglet skjebnen hans.

– Jeg tror ikke livet mitt hadde endt opp så forbanna annerledes om jeg var proff og tjente masse penger. Jeg tror resultatet hadde blitt det samme uansett, men overskriftene hadde vært større.

Ni år etter at han sniffet sin første stripe med narkotika hadde han fått nok.

Det var da han ringte moren og kom med den desperate bønnen om hjelp.

Han hadde ruset seg daglig i tre måneder. Han hadde også begynt å selge små doser med narkotika.

Han var på vei mot avgrunnen.

– Jeg var så kokt og ferdig, jeg visste ikke mine arme råd. Det var da jeg bestemte meg for at jeg ikke klarte mer.

Han husker ikke nøyaktig, men siste gangen han rørte alkohol eller narkotika var enten lille julaften eller julaften i 2015.

Tredje juledag satte han seg på flyet til det som skulle endre livet hans.

Han hadde 70.000 kroner på kontoen. Det dekket akkurat utgiftene for behandlingen han skulle gjennom i Tønsberg.

Men da toget som skulle ta ham fra Gardermoen til Tønsberg ble forsinket, begynte tankene å spinne.

Han skulle ikke bare sette seg på toget mot Oslo og bruke opp pengene før han dro på behandling?

Mens han stod på perrongen ringte telefonen. Det var en som jobbet på behandlingsstedet. Han spurte hvordan det gikk.

– Jeg vil påstå han reddet livet mitt der og da, sier Sunde.

Livet til Vegard Alstad Sunde endret seg etter dette valget. Han fant ut at livet faktisk var veldig mye bedre uten rus.



Etter behandlingen flyttet han inn på familiegården og det gikk ikke lang tid før han skulle treffe kvinnen i sitt liv.

Egentlig ønsket han å være alene, men da han traff Anita Veivåg klarte han ikke å holde igjen. Følelsene ble for sterke.

Allerede første gang de møttes fortalte Sunde om det harde livet han hadde levd. At han nå jobbet for å ikke falle tilbake til gamle synder.

For Veivåg var ikke det et hinder. Hun hadde i flere tiår jobbet med folk som hadde ulike utfordringer, hun hadde både sett og hørt verre ting.

– Vegard hadde en sterk historie, men jeg har hørt mye opp gjennom årene, sier hun.

Begge to har voksne barn fra tidligere forhold, men nå bor det også to fosterbarn sammen med dem på Borgetun Hegge gård.

Hjemme på gården ønsker de å starte opp et tilbud som skal hjelpe folk med å komme seg videre i livet.

Tilbake på riktig spor, som Alstad Sunde klarte.

Han håper valgene han har tatt, både før og etter behandlingen, kan hjelpe folk. Spesielt unge som er på samme sti som han selv var.

– Det hadde vært ekstremt givende å kunne vie resten av livet mitt til å hjelpe andre. Hvis jeg klarer å hjelpe én, så er det verdt alle timene i verden, sier Vegard Alstad Sunde.

På gården er det unik ekspertise. Vegard Alstad Sunde har vært i dritten, men kommet seg ut av den. Anita Veivåg har jobbet med rus og psykiatri i over 20 år.

Foreldrene til Alstad Sunde er også med på laget. Faren Jakob er tørrlagt alkoholiker og har jobbet som helsefagarbeider i en årrekke, mens moren Kari Helene har jobbet med rus og psykiatri i snart 40 år.

Vegard Alstad Sunde vet at det er kort vei fra himmel til helvete. Fristelsene er der hele tiden.

– Det er ikke en kamp lenger, men jeg kan få tanker. Jeg har ikke noe sug etter rusen lenger, men tanker om det kommer jeg nok bestandig til å ha.

– Savner du rusen?

– Nei, for jeg vet konsekvensene.

– Hvis jeg ruser meg igjen, så vil alt forsvinne. Gården, Anita, ungene ... Alt blir borte da, avslutter Sunde.

