Varslingsrapporter: – Får det bekreftet

– Vi har en utfordring med rekruttering av dommere, frafall og en klar tendens til mer mobbing, trusler og hets i medier og sosiale medier, sier fotballpresidenten til TV 2.



Hun henvender seg til Fotball-Norge når hun maner til større bevissthet om «hva som faktisk står på spill».

– I Norge kan dommerne ta trikken til kampene i de aller fleste tilfeller. Sånn er det ikke i andre land. Men vi er på en terskel og et platå som vi ikke kan bevege oss noe videre fra.



– Vi må bygge broer og ikke flere murer. Det er der vi ender hvis vi ikke endrer litt kurs, advarer Klaveness.

Mer hets

I en undersøkelse blant alle dommere i Norge varslet 13 prosent at de hadde blitt utsatt for trusler, hets, mobbing og trakassering i 2021.

Året etter hadde tallet steget til 21 prosent.

– Det bekreftes òg av den subjektive og veldig kvalifiserte oppfatningen profesjonelle dommere og Rohit (Saggi) har. Det kastes mer smågjenstander, og flasker i dette tilfellet. Men det er en klar, økende tendens til generell kritikk og personkarakteristikker, sier Klaveness.

– Det kan òg ha med mediebildet å gjøre, at man har flere kanaler å gjøre det i, og at mediene får komme veldig tett på når det er emosjonelt, fortsetter hun.

SKADET: Dommer Rohit Saggi fikk en mindre hjernerystelse etter å ha blitt truffet av en flaske under mandagens eliteseriekamp på Nadderud. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Varslingskanal

I 2020 åpnet fotballforbundet en egen varslingskanal med lav terskel for å varsle om uønskede hendelser.

Det gjelder for spillere, trenere, tilskuere eller dommere.

Ifølge Klaveness er dommerne i en utsatt gruppe.

– Vi ser at voldsepisodene er stort sett spiller/motspiller, for da er det i spillet. Når det kommer til hets, trusler, mobbing og trakassering, er dommerne veldig overrepresentert, forteller Klaveness.

MØTER: Lise Klaveness forteller at hun har vært i møte med Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Norsk Supporterallianse og TV 2 tidligere mandag i kjølvannet av dommersaken. Foto: TV 2

– De rapportene får vi via varslingskanalen, via uformelle kanaler og vi får det bekreftet av toppdommernes subjektive opplevelse, som er vant til å analysere omgivelsene for sin prestasjon. Det er ingen tvil om at det er en økende tendens i hele samfunnet. Ikke spesielt for fotballen, men fotballen er stor og vi samler mye folk.

Fotballpresidenten maner til at folk tar ansvar.

– Det er en lakmustest for oss, som ønsker å være et land med stor frihet, som ønsker at dommerne skal kunne ta trikken, som ønsker å være en god kraft inn i fotballen, at vi er er vårt ansvar bevisst og ikke ser på det som begrensninger i lidenskapen og meningsfriheten. Men at vi er utrolig bevisste på hvordan vi omtaler dommerne og det man er uenig i når man kommer ut av situasjonen. Det handler om mye mer enn bare dommeren som dømte, det handler om hva norsk fotball skal være, sier hun.

