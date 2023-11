Varsler prat etter Haaland-bildene

MANCHESTER (TV 2): Young Boys-trener Raphaël Wicky er overrasket over det egen spiller gjorde under møtet med Erling Braut Haaland.

Allerede på vei inn til pause var Young Boys' Mohamed Camara borte og fikk drakten til Manchester Citys Erling Braut Haaland.

Young Boys-trener Raphaël Wicky visste ikke om den oppsiktsvekkende situasjonen før etter kampen.

– Jeg så det ikke. Dette er nytt for meg. Jeg er litt overrasket over det akkurat nå, sier Wicky, gjengitt av Manchester Evening News.



MØTTE OVERMAKTEN: Young Boys og trener Raphaël Wicky gikk på et 0-3-tap for Manchester City og Pep Guardiola (med ryggen til) tirsdag kveld. Foto: Darren Staples / AFP / NTB

Nå vil Young Boys-treneren snakke med Camara.

– Det påvirket ikke kampen noe, men jeg vil ta en prat med ham. Kanskje Erling spurte ham, sier Wicky.



Camaras forklaring

Overfor TV 2 kan imidlertid Camara fortelle hva som skjedde.

– Jeg har en venn som ville ha drakten hans. Han ville virkelig ha den. For en måned siden spurte han meg hele tiden om at jeg skulle spørre om drakten, så jeg gjorde det for ham, forklarer han.



Avslører grunnen bak draktbyttet

Tidligere Manchester City-forsvarsspiller Keith Curle var nådeløs om situasjonen i Sky Sports-studio.

– Hvis jeg var spiller og så en lagkamerat komme inn med en suvenir fra kampen, hadde jeg vært rasende, sa Curle.



Guardiola: – Ikke normalt

Manchester City-manager Pep Guardiola var også uvitende til hendelsen da han stilte på pressekonferansen etter kampen.



– Jeg visste det ikke. Det er ikke normalt, men jeg visste det ikke, sier Guardiola.



Den tidligere Barcelona- og Bayern München-treneren lot seg imidlertid ikke plage av situasjonen.

– Nei. Vi vant kampen 3-0, sier Guardiola om kampen der Erling Braut Haaland scoret to av målene.



– Det skjedde, og jeg vet ikke hvorfor han gjorde det, men det er ikke en stor sak for meg akkurat nå, sier Manchester City-sjefen.