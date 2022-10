Varsler oppvask i LSK Kvinner: – Ikke godt nok

LSK Kvinner - Åsane 2 - 0

Det gikk nærmest et lettelsens sukk gjennom LSK-hallen da sluttsignalet gikk og seieren over Åsane var et faktum.

LSK Kvinner kunne med tap ha endt opp med å måtte spille kvalik for å berge plassen i Toppserien.

– At vi spiller om kvalik til nedrykk siste kamp, er ikke bra nok, sier trener Knut Slatleim til TV 2.

Men scoringene fra Emma Stølen Godø og Signe Holt Andersen sørget for at det heller endte med en tredjeplass i sluttspillet, tre plasser over kvalik.

UNDER PARI: Sesongen har vært en skuffelse for LSK Kvinner. Her fra en kamp tidligere i år. Foto: Terje Pedersen

For dårlig

Etter seks år på rad med gull og tredjeplass forrige sesong, har plutselig avstanden til toppen blitt stor.

Treneren sier at uttellingen i årets siste seriekamp oppsummerer sesongen: For dårlig.

LSK Kvinners trener Knut Slatleim mener laget har topp-potensiale. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Vi bør vinne mer, men vi viser at vi er et knepp eller to over Åsane, sier Slatleim.

– Vi må sette oss ned nå og fortsette å evaluere det året her. Vi må se hva vi kan gjøre for å tette gapet opp til dit vi ønsker å være.

Slatleim har klokkertro på at laget hans kan bedre.

– Jeg mener det laget vi har nå skal kunne kjempe om topp fire. Så får vi se hva vi kan gjøre for å nærme oss Vålerenga, Rosenborg og Brann som har vært i en egen klasse i år. Vi klarte det i fjor, men ikke i år.

Kaptein Emilie Woldvik sier laget har levert under pari.

– Vi har mye høyere ambisjoner i LSK enn det vi har prestert i år. Vi må ta en evaluering av hvordan vi skal klare å heve oss.

– Vi ønsker ikke å være i nedrykksstrid, vi ønsker å være i toppen, sier Woldvik.

SKUFFET: Men kaptein Emilie Woldvik sier at laget har mye potensial å få ut. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Hun legger ikke skjul på at store utskiftninger fra laget som sanket medaljer har kostet, men kapteinen har troen på at laget og trener-teamet har det som skal til for å få skuta på rett kjøl igjen.

– Det handler om å fortsette å jobbe med kontinuitet og ta videre steg som lag med tanke på relasjoner. Laget har veldig stort potensial, det handler bare om å få det ut på banen, mener Woldvik.

Landslagstreneren: – Må evaluere grundig

Landslagssjef Hege Riise så sine tidligere disipler unngå nedrykkskvaliken.

Den tidligere LSK-treneren, som har vært med på å hente et lass av sølvtøy til Romerike, mener sesongen har vært en berg-og-dal-bane for LSK.

GROSSIST: Landslagstrener Hege Riise sanket et utall medaljer i sin tid i LSK. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Tabellen lyver sjelden. Men det er ofte litt sånn etter veldig gode perioder. Det ser man med flere klubber, som for eksempel Rosenborg på herresida, sier Riise.

Landslagssjefen mener LSK nå må jobbe for å stabilisere prestasjonene.

– Nå må de evaluere grundig både troppen og treningsmetodikken. Men det antar jeg de er ganske klare over selv også.

For Riise mener det ikke er noen lett vei tilbake til toppen for den gamle storheten.

– Det er mange gode lag nå. Brann, Vålerenga og RBK som har en stabil og god økonomi, og spillere har lyst til å spille Champions League. Men det er viktig for LSK å bygge seg opp igjen, slår hun fast.

Varierende sesong

Riise oppsummerer årets sesong av Toppserien som spennende, men med varierende resultater.

– De på toppen har vært stabilt gode, som de bør og skal være. Så skulle jeg gjerne sett at i hvert fall ett av de lagene klarte CL-plass, men sånn ble det ikke.

For Riise sier det er viktig at Norge henger med i utviklingen som skjer internasjonalt.

– Det er viktig å holde trykket oppe, sånn at man hele tiden er der oppe og snuser på Champions League-plasser. Det er nye steg som må tas hele tiden, sier landslagstreneren.