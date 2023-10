Var forvirret før Barça-sjokket

DRO TIL BARCELONA: Sommerens overgang vekket oppsikt da Oriol Romeu (nr. 18) ble klar for Barcelona. Foto: PAU BARRENA

Etter forrige sesong ga Sergio Busquets seg etter serietittelen, bautaen som hadde styrt midtbanen i nærmere 15 år.

Barcelona trengte erstatter, og i juni falt valget overraskende på Oriol Romeu (32).

Spanjolen som spilte sju sesonger i Premier League for Southampton, hadde ett år bak seg i Girona før seriemesterne tok kontakt.

– Jeg var glad og spent. Det var mange følelser, sier Romeu til TV 2.

Ifølge The Athletic måtte midtbaneankeret selv bidra til å realisere drømmeovergangen. Barcelona trakk nemlig rundt ti millioner fra lønn og bonuser han egentlig skulle motta de neste tre årene.

Forvirret

Han ble nemlig oppfostret i klubbens stjerneakademi La Masia, og fikk debuten for førstelaget i 2011.

Men han ble funnet og veid for lett av Pep Guardiola i Barcelona. Samme sommer ble han sendt til Chelsea, men det gikk ikke veien.

En karriere i en storklubb så ikke sannsynlig ut. Men så dukekt gamleklubben altså. opp.

– Jeg så på det som en stor mulighet, men jeg visste ikke om det ville gå gjennom eller falle sammen. Det var helt enormt at det gikk til slutt, sier han.

– Det var stort å komme tilbake til klubben jeg nesten var født i, og heiet på som barn.



Han tror prestasjonene for Girona forrige sesong, som har vært den store sensasjonen i høst, har hjulpet ham.

– Forrige sesong var bra, hvor vi spilte god fotball. Det løftet nok mulighetene for å dra til en så stor klubb. Da jeg visste om interessen, bare måtte jeg dra. Men man vet ikke hva som vil skje, for det er så mye som kan gå galt. Å være her og forsvare trøyen er en vanvittig ære, sier Romeu.

TILBAKE: Oriol Romeu er igjen Barcelona-spiller. Foto: PEDRO NUNES

Ingen Busquets-kopi

Han er fornøyd med starten i Barcelona, hvor han har stort sett startet for Xavis menn.

– De første månedene har vært gode. Jeg tilpasser meg så godt jeg kan, men jeg nyter det og prøver å til alt jeg kan. Jeg prøver å lære alt jeg kan for å lære.



Men en blåkopi av Sergio Busquets, er han ikke.

– Alle spillere har hver sin måte å spille på. Jeg prøver å være meg selv tilpasset hva laget trenger. I min spillestil liker jeg å være en støtte for lagkameratene og være en balanserende spiller.