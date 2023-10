Var borte i to uker – nå har stortalentet dukket opp

MENTOR: Zlatan Ibrahimovic har tidligere uttalt at Emil Roback er Sveriges fremtid. Foto: Matteo Gribaudi / BILDBYRÅN

I to uker har klubben forsøkt å få tak i Emil Roback (20). Nå har han dukket opp.

– Vi har hatt et møte, sier Tony Martinsson i IFK Norrköping til Norrköpings Tidningar torsdag ettermiddag.

I to uker har den svenske toppklubben forsøkt å få tak i spilleren Emil Roback.

20-åringen er på lån fra Milan, men har altså ikke møtt opp på trening på over to uker, meldte den svenske avisen Norrköpings Tidningar tidligere torsdag.

Sportssjef Tony Martinsson fortalte at han har forsøkt å få kontakt med lånespilleren i to uker.

– Jeg vil jo vite at alt er bra med ham. Det er bekymringsfullt at vi ikke får tak i ham, men jeg vet ikke hva mer vi kan gjøre. Jeg satt meg ned med ham mange ganger, men det er vanskelig å nå igjennom, sa Martinsson tidligere torsdag.

Låneoppholdet til Roback har neppe gått slik at han hadde ønsket. Kun tre ganger har han vært på banen for Norrköping. Forrige gang han var på banen for klubben var 18. september.

FORRIGE KAMP: Forrige gang Emil Roback var på banen var 18. september mot Mjällby. Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN

I utgangspunktet skal han være på lån til klubben ut sesongen, før han returnerer til Milan hvor han har kontrakt ut 2025-sesongen.

Den italienske storklubben betalte omkring 17 millioner kroner for talentet da de hentet ham fra Hammarby i 2020.

– Han er Sveriges fremtid, uttalte Zlatan Ibrahimovic etter å ha trent med ham i Milan, ifølge MilanNews.