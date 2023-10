Vant samtlige kamper – takker nei til opprykk

Laget fra havgapet cruiset gjennom femtedivisjon og endte til slutt på 30 av 30 poeng i grunnspillet. I sluttspillet tok de 15 av 15 mulige poeng.

Men en tur opp til fjerdedivisjon blir for dyrt for laget som trenes av Bodø/Glimt-helten Trond Olsen (39).

Mannen som fikk én landskamp for Norge tok selv på seg fotballskoene flere ganger denne sesongen og endte opp med tosifret antall mål.

Men det blir ingen kamper i fjerdedivisjon neste sesong for laget som tok 45 av 45 mulige poeng denne sesongen.

– Grunnen til at vi takker nei er at vi ser det blir problemer ... For det første er det en økonomisk kostnad som er ganske hard for et lag som ligger så langt ute i havet, sier Olsen.

VANT ALLE KAMPENE: TV 2 var med da Værøy spilte mot Røst tidligere i år. Her får spillerne instruksjoner fra trenerne Runar Mellem og Trond Olsen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Om lag seks timer med ferge eller helikopter er det som skiller Værøy fra Bodø, hvor de fleste bortekampene har blitt spilt denne sesongen. Hjemmekampene spilles på Værøy.

Et opprykk til fjerdedivisjon ville betydd én tur til Sandnessjøen og to turer til Mo i Rana. Steder som ligger over tre timer unna Bodø.

– Det blir veldig dyrt for klubben. En annen grunn er at det blir problematisk for spillerne å delta, siden vi har en del som jobber som fiskere og er borte en del av året.

TV 2 var med da Værøy spilte mot erkerivalen Røst tidligere i år. Les hele saken her:

– Det er dyrt å ikke møte opp på Værøy

Laget til Værøy består for det meste av studenter, videregåendeelever og fiskere. Folk som ikke alltid har mulighet til å sette av hele dager til kamper.

– Vi ville slitt med å ha nok spillere. Vi vet jo at det kan være vanskelig å få nok folk med til Værøy, det gjelder også motstanderne, sier Olsen.

LANG VEI: Værøy-spillerne tok ferge til Røst da de skulle spille mot erkerivalen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det fikk de erfare da ligatittelen var sikret. De to siste hjemmekampene ble vunnet på walkover ettersom motstanderne ikke klarte å stille lag på Værøy.

– Det er problematisk. De hadde vunnet serien uansett, men det er problematisk at motstanderne ikke møter opp. Det Værøy kan trøste seg med er at motstanderne blir beintøft belastet. De må betale bøter, så det er dyrt å ikke møte opp på Værøy.

Det sier daglig leder i NFF Nordland Frank Aas.

SUVEREN: Trond Olsen ledet Røst til 15 av 15 mulige seire denne sesongen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Trond Olsen håper at fjerdedivisjon i fremtiden vil bli delt i to. At det blir en pulje nord for Saltfjellet og en pulje sør for Saltfjellet.



Det er en tanke som ikke er helt fjern for Frank Aas.

– Det er ingenting som er uaktuelt for oss. Vi må alltid tilpasse oss etter lagene våre. Men det må også være forutsigbarhet, vi må se at det er fornuftig over tid. Foreløpig holder vi oss til modellen vi har, sier Aas.

Les flere saker fra bredden på tv2.no/bredde