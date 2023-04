Vant frem – klatrer rett til tredjeplass i Serie A

Juventus vant frem med anken i saken som har gitt dem et trekk på 15 poeng, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Det skjer i påvente av en ny rettssak.

Ifølge ANSA vil klubben dermed ikke bli straffet denne sesongen, men kan få poengtrekk neste sesong.

– Dette er kjempesvært for italiensk fotball. Det er tydelig at i ankesaken har det vært en del kritiske spørsmål til den opprinnelige saken, og gjør at Juventus foreløpig kan innkassere en seier i dag. Så får vi se hvordan det går videre, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Det har også betydning for tabellplasseringen i toppen av Serie A. Juventus klatrer fra en sjuendeplass til tredjeplass på tabellen, to poeng bak Lazio på andre. Laget løftes opp fra 44 til 59 poeng.

Det skyver AC Milan utenfor topp fire, som gir kvalifisering til Champions League. Inter faller fra femte- til sjetteplass.

UTENFOR: Med Juventus på en tredjeplass skyves AC Milan utenfor topp fire i Serie A. Foto: Alberto Lingria

– Dette påvirker langt mer enn bare Juventus, men også alle lagene som er med i kampen om topp fire, sier Finstad Berg.

«Plusvalenza»

Onsdag og torsdag ble det holdt høring i saken hos Italias olympiske komités (Coni) høyeste juridiske organ.

Juventus hadde anket poengstraffen klubben fikk for angivelig å ha manipulert overgangssummer for å få regnskapet til å se bedre ut.

ANKESAK: Juventus´ president Gianluca Ferrero ble avbildet da han ankom retten onsdag. Foto: Guglielmo Mangiapane

Saken er døpt «plusvalenza», et italiensk begrep som brukes for å beskrive gevinsten opptjent ved salg av en eiendel, i dette tilfellet fotballspillere, som har gått opp i pris siden den ble anskaffet.

– Ikke forventet

Juventus var en av ni italienske klubber som ble etterforsket i saken, og den eneste som ble dømt av Italias fotballforbunds domsorgan. Klubben ble da kjent skyldig i kunstig å ha oppjustert priser for solgte spillere.

– Det som er så spesielt da saken startet i går er at anklagerne fra forbundet umiddelbart kom Juventus i møte. Det var det mildt sagt ikke forventet at de skulle gjøre, sier TV 2s sportskommentator.

– Det var de som ga 15 poeng i straff tidligere i vinter, og nå begynte forbundet å trekke seg litt og spente bein under egne vedtak fra tidligere, fortsetter hun.

Mina Finstad Berg er ekspert i studio under TV 2s VM-sendinger. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ny behandling

I tillegg til poengstraffen ble tidligere president Andrea Agnelli utestengt fra italiensk fotball i to år, mens tidligere sportsdirektør Fabio Paratici ble utestengt i to og et halvt år. Også Pavel Nedved, Paolo Garimberti og Maurizio Arrivabene fikk lange utestengelser.

Torsdagens avgjørelse innebærer at saken sendes tilbake til fotballforbundets ankeorgan for ny behandling. Juventus må avvente avgjørelsen i spenning, men inntil videre får laget poengene tilbake.

