Vant Champions League: – Det største i karrieren

Fire måneder senere vant han Champions League foran 60.000 japanere på tribunen.



Det førte til at Erling Braut Haalands Manchester City venter i semifinalen i klubb-VM tirsdag.

Marius Høibråten kom til Bodø/Glimt våren 2020. Midtstopperen opplevde store ting i nord, der han var med på to seriegull, ett cupsølv og ett seriesølv.

Januar 2023 kom et spennende tilbud fra Japan.

– Det gikk fort i svingene, og hørtes ekstremt spennende ut. Det er ikke så mange nordmenn som har spilt i Japan tidligere. Jeg hadde lyst på et eventyr og fulgte magefølelsen, forteller Høibråten.

Den norske midtstopperen kastet seg ut i det asiatiske fotballeventyret etter gode råd fra en tidligere lagkamerat i Bodø/Glimt.

– Jeg snakket en del med Kasper Junker før jeg satte meg på flyet. Jeg visste at det ville bli noe helt annerledes. Jeg kom til en god fotballnasjon med kvikke spillere og gode ferdigheter, forklarer den tidligere Glimt-stopperen.

GA RÅD: Kasper Junker har erfaring med japansk fotball. Her fra gulltiden i Bodø/Glimt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Nordmannen fant seg godt til rette i bydelen Saitama nord for Tokyo. Tilværelsen har gjort store inntrykk på den reflekterte midtstopperen.

– Bare i den bydelen her bor det jo sju millioner mennesker, så alt er mye større enn hva jeg er vant med i Norge. Det var ekstremt mye nytt, men veldig gøy å kaste seg ut i det ukjente også. Man lærer mye om seg selv, og det er en veldig god erfaring å se verden. Da skjønner man hvor lite Norge er, utdyper Høibråten.

– Det er sjelden man finner i Europa

Den robuste midtstopperen fikk en varm velkomst av sine nye supportere. Nordmannen opplever supporterkulturen i Japan som noe unikt når det kommer til støtte og diplomati.

– De støtter deg gjennom hele kampen uansett. Det er sjelden buing eller stor misnøye fra tribunen underveis i kampen. Jeg var heldig å få min egen sang av supporterne, så jeg føler jeg har fått et fint navn blant fansen, sier den norske Urawa Red Diamonds-profilen.

VARM VELKOMST: Marius Høibråten har funnet seg godt til rette i midtforsvaret til Urawa Red Diamonds. Foto: Privat

I siste kampen før den store Champions League-finalen fikk Høibråten virkelig kjenne på den diplomatiske supporterkulturen i Japan. Denne gang fra uventet hold.

– Det er en ekstrem disiplin og orden. De er veldig respektfulle. Da vi spilte mot Kawasaki Frontale rett før den første kampen i Champions League-finalen, sto deres supportere ved siden av våre og applauderte oss. Det er sjelden man finner i Europa. Det var helt unikt, forteller Høibråten.

– Den kuleste kampen i karrieren

Kun fire måneder ut i sin nye tilværelse i Japan, skulle den tidligere Bodø/Glimt-stopperen spille en storslått Champions League-finale foran egne fans i Saitama.

Den norske midtstopperen presset frem selvmålet til saudiarabiske Al-Hilal som sørget for at de vant 1–0. Høibråten ble med det Champions League-mester midt i folkehavet av egne supportere på Saitama Stadium.

– Det er den kuleste kampen jeg har spilt i karrieren. Den hjemmekampen her på Saitama Stadium foran 60.000 tilskuere var mektig. Det var en helt rå opplevelse, forklarer Høibråten.

MEKTIG SKUE: Saitama Stadium under Champions League-finalen mot saudiarabiske Al-Hilal. Foto: Privat

28-åringen og lagkameratene fikk en massiv velkomst av fansen da de ankom arenaen før kamp.

– Det var en helt ekstrem støtte. Da vi kom inn med bussen til stadion så ble vi stoppet av egne supportere som skulle fyre oss opp før kampen. Det var flere tusen mennesker og masse flagg som omringet bussen. Det var massivt, og noe jeg aldri har opplevd tidligere, forklarer Høibråten.

– Det er en friere fotball her

Marius Høibråten har vært med på mange store oppturer i Europa med Bodø/Glimt. Nå har den erfarne midtstopperen fått erfaringer fra japansk toppfotball, og mener at kontrastene til Europa er ganske markante.

– Fotballen i Japan er veldig annerledes. I Norge og store deler av Europa er det veldig fokus på struktur og lite frihet til tider. Her er det mye friere. Alle spillerne har ferdigheter til å kunne dra av en mann og skape ubalanse på egen hånd. Det er et høyt nivå, selv om det er noen hakk opp til helt topp europeisk motstand, konstaterer midtstopperen.

28-åringen legger ikke skjul på at det er en stor kampbelastning gjennom en hel sesong.

– Vi lander på opp mot 60 kamper i løpet av en sesong. Vi har hjemlig liga i tillegg til to cuper og Champions League på toppen der igjen, sier Høibråten.

FEIRER MED LAGKAMERATENE: Etter en lang sesong med opp mot 60 kamper, kunne Marius Høibråten slippe jubelen løs med sine lagkamerater etter Champions League-bragden. Foto: Toru Hanai

Champions League medfører en del reising for Høibråtens Urawa Red Diamonds.

– Det blir mye reising i Champions League, men det er jeg for så vidt godt vant med. Nå er det bortekamper i Kina, Vietnam og Sør-Korea. Vi kunne jo trukket lag fra Thailand og Australia også, så reiseavstandene kunne vært enda større, forteller Høibråten.

Midtstopperen understreker at alt er mye mer profesjonelt enn hjemme. Klubben tilrettelegger for sine spillere på en helt unik måte.

– Det er større støtteapparater og treningsanlegg med alt av utstyr man trenger. Man blir ivaretatt på en helt annen måte. De pakker nesten skobagen for deg. Det eneste man trenger å tenke på er å møte opp, fastslår Høibråten.



REFLEKTERT: Marius Høibråten forteller om kontrastene til norsk fotball. Her fra tiden i Glimt. Foto: Nikola Krstic

– Ble litt småsvett i hendene

Marius Høibråten nyter profflivet i Japan. Han forteller om en japansk kultur som bærer stor preg av høflighet og respekt.

– Selv om de vet hvem du er så kommer de ikke bort, fordi de vil ikke forstyrre. De er ekstremt høflige og unnskylder seg hvis de spør om et bilde eller autograf. Jeg synes det bare er hyggelig, forklarer 28-åringen.



Forsvarsspilleren forteller videre om inntrykk utenfor banen som ikke føltes like hyggelig.

– Det er ganske ofte små jordskjelv. Da rister det litt godt i bygningene her. Alt her er jo bygget for å tåle jordskjelv, så bygningene svaier litt. Første gangen jeg opplevde det så ble jeg litt småsvett i hendene, utdyper Høibråten og understreker:



– Som regel er det veldig små jordskjelv. Mange av de kjenner man ikke i det hele tatt. Det er kanskje en i måneden som man merker litt, sier den norske utenlandsprofilen.



Nå ser nordmannen framover mot flere spennende utfordringer med sitt Urawa Red Diamonds, i jakten på nye eventyrlige øyeblikk på fotballbanen.

Først i den rekken: Semifinalen mot Manchester City.