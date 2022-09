Van Gaal nådeløs: Kastet keeperveteran ut av landslagstroppen

Krul kom ikke med i Nederland-uttaket til de siste kampene i nasjonsligaen. Han kan heller ikke vente seg å bli kalt inn så lenge Louis van Gaal er landslagssjef.

Årsaken er at han uteble fra å bli testet i ulike scenarioer en keeper kan havne i under en straffesparkkonkurranse. Van Gaal hadde invitert ham sammen med seks andre målvakter.

– Tim ringte meg og sa at han ikke ville være med. Jeg synes det er synd, ettersom jeg vet at han ifølge statistikken redder flest straffer. Men dette betyr at det ikke finnes en framtid for ham i landslaget. Det blir konsekvensen av hans avgjørelse, sier Nederland-sjefen til avisen AD foran torsdagens oppgjør mot Polen.

Van Gaal ønsket å teste keepernes ferdigheter på straffer for å ha full oversikt før VM-sluttspillet i Qatar. Der skal Nederland opp mot Senegal i første kamp 21. november.

– Jeg ville ha en vitenskapelig grunn å stå på. Det skal gi oss en fordel om vi kommer til en straffesparkkonkurranse.

Van Gaal tok nederlenderne til VM-bronse i 2014. På veien slo de ut Costa Rica i kvartfinalen etter seier på straffer. Da kom Krul inn som erstatter for Jasper Cillessen helt på tampen av ekstraomgangene. Grunnen var at han hadde en bedre straffestatistikk.

