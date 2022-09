Van Dijk til TV 2:– Sikker på at vi snur det

– Urovekkende, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter at Liverpool fikk juling av Napoli.

Napoli-Liverpool 4-1 (3-0)

Napolis norske alibi Leo Skiri Østigård startet kampen på benken.

Nordmannen hadde nok ikke i sin villeste fantasi sett for seg det som skulle utarte seg på banen.

– Det er artig at de hjemme i Norge får se at det er et bra nivå i Italia også, sier Skiri Østigård.

For det som var ventet å bli en kamp hvor Liverpool tok sin første trepoenger i Champions League, utviklet seg raskt til det stikk motsatte.

Da dommeren blåste av kampen var stillingen 4-1 til hjemmelaget.

Etter kampen stilte Liverpools stopperkjempe Virgil van Dijk opp til intervju med TV 2.

– Jeg har sagt det før, det har ikke vært en god start på sesongen. Måten vi har spilt på, fremføringen, skader… Men vi er de eneste som kan snu dette og jeg er veldig selvsikker på at vi klarer det.

– Vi står sammen og vi peker ikke fingre på hverandre. Vi ønsker å snu dette så raskt som mulig, sier nederlenderen til TV 2s reporter Jan-Henrik Børslid.

Personlige feil fra James Milner og Joe Gomez sørget for at Napoli ledet 2-0 etter 30 minutter.

– Første omgangen til Joe Gomez har vært sjokkerende, var dommen til TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Men det skulle bli verre for Liverpool. Italienerne ga seg ikke før det stod 4-1.

– En dårlig trend fortsetter. Det er selvfølgelig urovekkende, sier Øyvind Alsaker.

– En hodeløs handling

– Forsvaret har vært helt forferdelig. Det er mye å analysere og rette på for Klopp, supplerer ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Også Jürgen Klopp stilte opp for TV 2 etter kampen.

– Vi er ikke på vårt beste nå og det tror jeg alle vet.

– I pausen viser jeg guttene hva som gikk galt og hva vi enkelt kunne forberede. Men så får vi et nytt mål i ansiktet rett etter pause, sier tyskeren.

Drømmestart for Napoli

Allerede etter fire minutter pekte dommer på straffemerket til Liverpool. Napoli hadde allerede hatt et skudd i stolpen og nå fikk de muligheten fra straffemerket.

Piotr Zielinskis skudd gikk i armen til James Milner.

Fra straffemerket var Zielinski sikker. Dermed tok Napoli en tidlig ledelse.

– En hodeløs handling av Milner, var dommen til Øyvind Alsaker.

KOK: Piotr Zielinski sendte Napoli i ledelsen. Foto: ALBERTO PIZZOLI

De første 30 minuttene inneholdt stolpescoring, straffemål, straffebom og redning på strek fra Liverpool. Napoli med Victor Osimhen i front herjet til tider med gjestene fra England.

– Han har torturert Liverpool i starten av kampen, sa Semb om Napoli-spissen.

Utilgivelig feil fra Liverpool-stopper

Etter 31 minutter fikk de betalt. André-Frank Zambo Anguissa utnyttet en feil fra Joe Gomez og var iskald alene med Alisson.

Kun minutter før hadde Gomez gitt Napoli en stor sjanse, som Virgil van Dijk reddet på strek. Denne gangen var det ingen som kunne redde ham.

– En fryktelig, fryktelig første omgang av Gomez, var dommen til Alsaker.

Første omgangs store spiller, Victor Osimhen, måtte forlate banen etter 40 minutter med det som så ut som en strekk i bakre lår.

Men marerittet til Liverpool var ikke over. Ett minutt etter at Giovanni Simeone hadde erstattet Osimhen, scoret han Napolis tredje mål.

– Det må gjøres bytter. Gomez kommer ikke ut igjen, jeg kan heller ikke se Milner få bli på banen, Klopp må ta grep, sa Morten Langli.

BRUTALT: Jürgen Klopp måtte se spillerne sine bli overkjørt av Napoli. Foto: Agostino Gemito

Fyrverkeri også i andre omgang

Klopp gjorde grep. Gomez ble tatt av, men Milner kom også ut til andre omgang.

To minutter etter pause økte Napoli til 4-0. Igjen fikk Liverpool-forsvaret stryk av TV 2s kommentatorer.

– Ekstremt dårlig forsvarsspill av begge stopperne, var dommen til Nils Johan Semb.

Men denne gangen svarte Liverpool. Ett minutt senere scoret Luis Diaz gjestenes første mål.

Liverpool kom mer med i kampen ut over omgangen, men det ville seg ikke for Klopps menn onsdag.

Dermed har Liverpool i likhet med Chelsea fått en katastrofal start på Champions League denne sesongen.