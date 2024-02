Van Dijk ble helten i høydramatisk finale

Ligacup-finalen på Wembley var full av kontroverser. Til slutt kunne Klopp og co. juble.

Chelsea - Liverpool 0-1 eeo.

Saken oppdateres!

Enorme sjanser, knallharde dueller og omdiskuterte VAR-avgjørelser. Finalen på Wembley hadde det meste – utenom scoringer.

Ikke før i det 118. minutt.

Virgil van Dijk var høyest i feltet og stanget inn vinnermålet etter en perfekt corner fra Tsimikas.

Dermed kunne Jürgen Klopp juble for et trofé i sin siste sesong som Liverpool-manager.

Utover i kampen byttet tyskeren inn tre tenåringer, men det var den erfarne forsvarssjefen som sørget for at troféet havnet hos de røde. Med god hjelp fra keeper Caoimhin Kelleher som var i det umulige hjørnet.

– Liverpool har vært helt sensasjonelle. Unggutta til Liverpool har vært utrolige. Klopp må være så stolt, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville.

– Men, for Chelsea, jeg har ingen sympati for dem i det hele tatt. Pochettinos spillere klappet sammen. De klappet sammen rett foran øynene våre og foran fansen, sier Neville.



Chelsea bommet på noen vanvittige sjanser i løpet av oppgjøret, men klarte ikke å holde koken i ekstraomgangen.

– Chelsea sviktet totalt i ekstraomgangene. Pochettino hadde en utrolig mulighet til å vinne et trofé. Det var fryktelig av spillerne. Liverpool har et reservelag og de spilte Chelsea av banen i de siste 30 minuttene. Jeg kan ikke tro det jeg har sett, sier Sky-ekspert Jamie O'Hara.

– Pochettino vil ha søvnløse netter etter dette. Du får ikke en bedre mulighet til å slå Liverpool i en finale.

Slik var kampen

Verken Mohamed Salah, Darwin Nuñez eller Dominik Szboszlai ble klare til finalen.

Det var likevel Liverpool som åpnet best på Wembley. Men Chelsea kom til kampens første gigantsjanse. Etter flipperspill i Liverpool-boksen endte ballen hos Cole Palmer. Chelsea-angriperen skulle bare bredside ballen i mål fra kort hold, men Kelleher kastet seg ut i full strekk og reddet.

Ny skadesmell

Etter 25 minutter fikk Liverpool et tungt slag da Ryan Gravenberch tok telling etter en hard takling fra Moises Caicedo. Nederlenderen ble liggende og måtte forlate banen på båre. Dommer Chris Kavanagh ga verken frispark eller kort.

TIDLIG BYTTE: Ryan Gravenberch måtte ut midtveis i førsteomgangen. Foto: GLYN KIRK

– Det er den andre stygge taklingen til Caicedo. Han er heldig, sa den tidligere toppdommeren Mike Dean til Sky Sports.

Joe Gomez erstattet Gravenberch. Dermed ble Conor Bradley flyttet frem i en mer offensiv rolle.

SINT: Jürgen Klopp var tydelig irritert da Gravenberch måtte ut med skade etter Caicedos takling. Foto: Adam Davy

Marginal VAR-avgjørelse

Kort tid etter skaden vartet Chelsea opp med en farlig kontring. Sterling prikket ballen i mål fra kort hold, men linjedommeren vinket med flagget. Det måtte riktignok en lang VAR-sjekk til for å avgjøre om Nicolas Jackson var i offside i forarbeidet.

Fem minutter før pause var Liverpool frempå igjen etter en periode med bra Chelsea-trøkk. Gakpo fikk muligheten fra seks meter, men headingen gikk i stolpen og ut. Noen minutter senere fikk Liverpool nok en gyllen mulighet, men Colwill blokkerte Bradleys skudd.

På overtid ble det amper stemning etter en duell mellom Chilwell og Bradley. Det endte med et gult kort til hver.

Etter hvilen kom blåtrøyene til den første store sjansen. En svak vurdering av Enzo gjorde at sjansen ebbet ut i ingenting.

Van Dijk sendte fansen til himmels – så grep VAR inn

Etter 60 minutter sendte Van Dijk den røde delen av Wembey til himmels. Nederlenderen steg til værs og stanget innlegget i mål etter en bra serve fra Robertson.

Nok en gang måtte det en omfattende VAR-sjekk til. Det viste seg at en offsideplassert Endo hindret Colwill, og etter en titt på skjermen bestemte Kavanagh seg for å dømme offisde.

INGEN MÅL: Chris Kavanagh bestemte seg for å annullere etter å ha tatt en titt på VAR-skjermen. Foto: ADRIAN DENNIS

Det førte til uenighet hos Sky Sports-ekspertene.

– Jeg mener det er utrolig strengt, sa den tidligere Liverpool-helten Jamie Carragher.

Tidlige toppdommer Mike Dean delte ikke det synet.

– Dette målet kommer til å bli annullert, sa Dean da han så at situasjonen gikk til VAR.

Kvarteret før slutt kom det nok et stolpetreff. Conor Gallagher flikket ballen videre, men avslutningen gikk på innsiden av stolpen og ut.

VISTE SEG FREM: Kelleher vs. Gallagher endte med nok en redning. Foto: PAUL CHILDS

I det 85. minutt fikk Gallagher en enorm sjanse. Cole Palmer spilte lagkameraten fri, men alene med Kelleher gikk Liverpool-keeperen nok en gang seirende ut av duellen.

På overtid måtte keeperen til pers igjen. Men verken Palmer eller Nkunku klarte å overliste iren. Dermed gikk kampen til ekstraomganger.

Tenåringstrio kom inn

På tampen av ordinær tid hadde Klopp for øvrig byttet inn tenåringene Jayden Danns, Bobby Clark og James McConnell.

Noen minutter ut i den første ekstraomgangen var 18-årige Danns kun en god Petrovic-redning unna å sende rødtrøyene i ledelsen. Den serbiske keeperen fikk avverget til corner.

Etter et kraftig Chelsea-press på slutten av de første 90, tok Liverpool over initiativet i de neste 15.

I de siste 15 snudde det igjen, og de blå fra London skapte flest farligheter. Men heller ikke innbytter Noni Madueke klarte å score på Kelleher.

I det 115. minutt fikk Elliot muligheten. Men Petrovic var like umulig overliste som keeperen i motsatt ende.

Alt lå an til straffekonk, men to minutter før fulltid fikk Liverpool corner. Og innlegget fra Tsimikas var det som skulle til for de rød. Nok en gang steg van Dijk til værs og headet i mål, men denne gang ble den også tellende.

Dermed kunne Klopp og Liverpool juble for finaleseier.