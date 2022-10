Vålerenga vil skrote hele sluttspillprosjektet: – Uansvarlig å ikke ta grep

Styret i Vålerenga har vedtatt at klubben skal jobbe for at sluttspillet i Toppserien avvikles fra neste sesong. En reformert utgave fryktes å bli for rotete.

Seriemodellen med sluttspill på øverste nivå i norsk kvinnefotball ble tatt i bruk for første gang denne sesongen. Langt fra alle har vært begeistret. Det har vært anført at kampene i grunnserien, før tabellen ble delt i et mester- og nedrykkssluttspill, var noe nær betydningsløse.

Nå ønsker Vålerenga å skrinlegge hele ideen med et sluttspill. Det fremgår av et vedtak gjort av Oslo-klubbens styre. Der heter det at sluttspillet må fjernes allerede fra neste sesong.

«Vi vil arbeide for at dette blir vedtatt på Forbundstinget i mars neste år», skriver Vålerenga i en uttalelse.

Norges Fotballforbund presenterte nylig hovedterminlisten for neste sesong. Der ligger det inne at Toppserien skal gjennomføres med sluttspill også da.

Skal utrede

En arbeidsgruppe er samtidig nedsatt for å utrede mulige løsninger på seriestrukturen i toppfotballen for kvinner. Her skal det også sees på mulige ordninger uten sluttspill. Vålerenga forventer at det siste blir utfallet.

«Vi mener det vil være uansvarlig å ikke ta grep allerede i 2023, slik at vi får full virkning av en ny modell i 2024», skriver klubben.

«Noe annet vil kunne bidra til å devaluere produktet, og skape uklarheter om veien videre. Et vedtak på Forbundstinget i 2023 vil også gjøre at vi kommer i gang med ytterligere løsninger for å sikre nok kamper og god matching, noe Vålerenga Fotball er svært opptatt av», heter det videre.

Avaldsnes-trener John Arne Riise er blant de øvrige stemmene som har ytret seg svært kritisk om sluttspillmodellen som har vært benytte denne sesongen. Brann-supporterne har også vist sin misnøye mot sluttspillet.

Ting i mars

Vålerenga mener sluttspillet kunne hatt livets rett dersom den hadde blitt jobbet videre med etter vedtaket i 2018, men mener det var uheldig at to år med pandemi utsatte innføringen.

«Da så modellen ble hentet fram for 2022, med åpenbare svakheter, har det rett og slett devaluert hele modellen», skriver klubben – og legger til:

«Vi trenger positivitet i alle ledd i kvinnefotballen, inkludert hos spillere, trenere og supportere. Vålerenga Fotball opplever at en sluttspillsordning – også en forbedret og mer rettferdig modell – fortsatt kan fremstå som kronglete og uoversiktlig for klubbene – og omverden».

Forbundstinget 2023 avholdes 4. til 5. mars.

