Vålerenga tok gull etter LSK-hjelp

Vålerenga – Lyn 3–1

Vålerenga er seriemestre etter at de slo Stabæk på Intility, mens LSK Kvinner og Rosenborg spilte uavgjort i LSK-hallen.

– Det er helt fantastisk. Jeg har aldri vunnet serien før, så det er en sykt kul følelse, sier Olaug Tvedten til TV 2 etter at triumfen var et faktum.

FULL JUBEL: VIF-spillerne feiret sammen med fansen etter seriegullet var et faktum. Foto: Heiko Junge / NTB

Rivalene får høre det

Olaug Tvedten fikk banens besteprisen etter kampen, og kunne gi ti tusen kroner til en valgfri klubb.

– Kan jeg gi det til Rosenborg Ballklub? Som en liten takk til Rosenborg?, utbrøt hun til NRK.



Spiss Mimmi Löfwenius, som forlot LSK Kvinner til fordel for Vålerenga, kom på sin side med et stikk til gamleklubben.



– Takk Lillestrøm, sa hun til kameraet og kysset trofeet.



VIF-trener Nils Lexerød forteller at seriegullet har vært målet for spillergruppen og trenerteamet hans.



– Det er deilig. Det er det vi har jobbet med siden vi kom hit: Å vinne seriemesterskapet i år har vært målsettingen vår, så det føles godt, sier han til TV 2.

Hylles: – Fantastisk

Oslo-laget fikk imidlertid en sjokkstart, og lå under 0–1 etter ti minutter. Men med to scoringer på like mange minutter, så snudde hjemmelaget kampen.

KAN JUBLE: Vålerenga er seriemestre. Foto: Heiko Junge / NTB

Ti minutter før slutt la hjemmelaget på til 3–1.

– De har hatt en del skader, Champions League-fotball og de skal spille cupfinale mot Rosenborg. Det er fantastisk, sier TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland om VIF-gullet.



LSK-hjelp

Rivalene LSK Kvinner utlignet på sin side mot RBK, etter en scoring fra Irene Dirdal (20). Denne scoringen gjør at Nils Lexerød og co. tar tittelen.

I siste seriekamp møtes Rosenborg og Vålerenga, men det blir ingen seriefinale i Trondheim, som det lenge så ut til å bli.

– Vi får en finale mot Rosenborg, og det blir i cupfinalen. Nå skal vi feire seriegullet og ta Rosenborg i cupfinalen også, sier Lexerød med et smil.

Det er andre gang Vålerenga vinner Toppserien. I 2020 ble Oslo-laget dobbeltmester, mens Brann har vunnet ligaen de to siste sesongene.