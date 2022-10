Vålerenga seiret mot RBK: Utsatte Branns mulige gulljubel

Vålerenga temmet nok en gang Rosenborg - og sørget for at spenningen fortsatt lever i Toppserien.

Rosenborg - Vålerenga 0-1 (0-1)

Dejana Stefanović' hodestøt etter drøye kvarteret var nok til å vinne den viktige sluttspillkampen i Trondheim.

Seieren gjør at det enda er litt spenning om hvem som blir mestere i Toppserien. Med uavgjortresultat kunne Brann sikret seriegullet hjemme mot Stabæk søndag, men bergenserne må foreløpig avvente med å legge champagneflaskene på kjøl.

– Sjukt deilig! Vi jobbet hardt for dette, sier VIF-spiller Karina Sævik til direktesport etter triumfen.

Vålerenga-trener Nils Lexerød gleder seg over seieren, og at laget nå ligger godt an til å klare den viktige andreplassen, som gir muligheten til kvalik-spill til Champions League.

– Vi har kontroll på dette selv nå. Den posisjonen er vi i nå, og det er et godt sted å være.

Vålerenga ligger to poeng bak bergenserne, med én kamp mer spilt.

1-0-seieren er Vålerengas andre strake seier mot Rosenborg. Før landslagspausen vant VIF 2-0 hjemme på Intility.

– Veldig skuffende. Det spørs om det ikke er andreplassen som ryker i dag, sier RBK-kaptein Malin Næss til direktesport etter kampslutt.

Trønderne ligger tre poeng bak VIF med to kamper igjen av sesongen.

Knallhardt straffet

Hjemmelaget kom best i gang på Koteng Arena. Men de tre nesten-mulighetene RBK produsert hjalp lite mot et effektivt Vålerenga.

Gjestenes første hjørnespark ga full uttelling: Midtbanespiller Dejana Stefanović nikket inn ledelsen etter 16 minutter. Hennes tredje scoring i seriesammenheng denne sesongen.

SLENGKYSS: Dejana Stefanović kunne juble på Koteng Arena. Her fra en annen hyggelig anledning. Foto: Lise Åserud

Scoringen ga hovedstadslaget fornyet energi. Og Rosenborg, som ikke har vunnet på fem kamper, slet med å riste av seg skuffelsen.

Vålerenga gikk til pause med ledelse 1-0.

– Vi gjorde en del bra, men når vi vinner ballen må vi være roligere. Alt i alt en god omgang, oppsummerte målscoreren i pausen til direktesport.

– Endelig satt den. Jeg har ventet en stund på dette, sa hun om scoringen sin.

Tildelt straffespark

Karina Sævik ble hentet til Vålerenga i august fra John Arne Riises Avaldsnes. Like etter pause var hun nære på å score sitt andre mål i VIF-drakta, men RBK-keeper Lene Christensen fikk avverget på streken.

Rosenborg prøvde og prøvde, men det var gjestene som fikk de største mulighetene. Stefanović fikk sjansen fra ellevemeteren etter 75 minutter - men uheldigvis for gjestene misbrukte serberen mulighet til å doble ledelsen.

Vålerenga var også nærmest etter straffebommen, uten tellende resultat.

Vålerenga møter Brann på bortebane i siste serierunde.