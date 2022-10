Vålerenga får hjelp av tenåringsgutter på trening

Raskere, sterkere og høyere balltempo. Det er årsakene til at Vålerengas toppserielag fremover vil trene mer med og mot guttelag.

– De er kanskje ikke like gode taktisk som oss, det er kanskje der vi kan ta de, men på fysikk så skal de være en del bedre, sier Elise Thorsnes til TV 2.

– Vi klarer å «matche» noen av de, men noen er jo raskere og sterkere enn oss.

Tidligere i høst fikk Nordstrands gutter 15-lag æren av å besøke og spille mot Oslos beste fotballkvinner på selveste Intility Arena.

Det er ikke første gang det er tenåringsgutter på banen sammen med Vålerengas toppserielag det siste året.

– Klubben har en målsetting om å spille i Champions League. Da er det å matche oss mot gutter én av flere ting vi gjør for å få den farten i spillet som et internasjonalt nivå krever, forklarer Vålerenga-trener Nils Lexerød.

Det er nemlig en bevisst og planlagt strategi at Vålerenga-kvinnene skal trene med og mot gutter fremover.

Slik velger de motstandere: – Blir for gode

Nordstrands 15-åringer er bare et lite utvalg av tenåringsgutter som har fått utfordre toppserieklubben.

– Vi må tenke fortere, løpe mer og fortere, så det stiller større krav til oss. Det handler om å få en treningshverdag på et høyere nivå enn vi klarer å få til selv, forteller Thorsnes.

Det er nøye vurderinger som gjøres når gutte-motstandere skal velges ut.

Karina Sævik i duell med en Nordstrand-spiller. Foto: Martin Leigland / TV 2

Som kjent, er det store fysiske forskjeller mellom kvinner og menn – og kvinner og gutter i utvikling.

Lexerød forklarer at det er tre ulike ting de leter etter i jakten på motstandere og treningspartnere:

– Først og fremst er det gutter som kan gi oss utfordring rent fysisk på fart, men de må heller ikke være for sterke eller for utvikla – da blir forskjellen for stor, forteller treneren.

– Så må det treffe på taktisk forståelse. Det kan ikke bare bli et fysisk spill, men også noe som ligner på det spillet vi har i våre kamper. Og til slutt må det være en gruppe gutter som forstår hva de skal være med på og at de har forståelse av hva det vil si å være en del av et profesjonelt miljø, fortsetter Lexerød.

Det er i alderspennet mellom 15 og 19 år at Vålerenga har lett og funnet gutter og lag som passer.

– De beste 14-16-årslagene passer oss godt og de beste 19-årslagene blir for gode. Da må vi ned på nivået rett under de beste - da passer det oss godt, sier Lexerød.

– Står bedre mot G19 enn for ti år siden

Toppserielaget har lett eksternt, men også funnet en god sparringspartner internt i klubben.

Vålerengas G19-rekrutt – det nest-beste 19-årslaget på guttesiden i Vålerenga – har jevnlig den siste tiden trent både med og mot kvinnelaget.

– At guttene får kjenne på en mer profesjonell treningshverdag, har vært veldig positivt. Guttene må være 110 prosent påkoblet når der med damelaget, forteller G19 rekrutt-trener Joakim Wanderås til TV 2.

Opplegget i dette samarbeidet har variert. Til tider har lagene spilt mot hverandre 11 mot 11 i treningskamper. Noen ganger har et lite utvalg av G19-spillerne deltatt på kvinnelagets treninger for å tilføre noe ekstra i form av tempo eller spesifikke roller.

Se bilder fra Vålerenga Kvinner - Nordstrand G15. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Vi har funnet noen flere datoer for dette ut sesongen og så vil vi helt sikkert evaluere dette. Fortsetter det sånn som det her, så vil man jo ha nytte av et slikt samarbeid inn mot en kommende sesong også, sier Wanderås.

Vålerenga-veteran Elise Thorsnes er veldig positivt til det nye opplegget.

Selv har hun trent og spilt mot gutter store deler av fotballivet – også i voksen alder.

– Nivået i Toppserien og rundt om i verden er mye høyere enn det var for mange år siden – både fysisk og taktisk, sier hun.

– Vi har tatt steg og står mye bedre mot enn G16-lag nå enn for ti år siden.

Til helgen håper Oslo-klubben at dette gir dem en fordel i møtet med Rosenborg i Trondheim lørdag.

Både VIF og RBK står med åtte poeng i Toppseriens topp 4-sluttspill når tre kamper gjenstår og møtet mellom lagene blir fort avgjørende for hvem som kaprer den viktige 2. plassen og en mulighet til å kvalifisere seg til Champions League neste sesong.

Avspark mellom RBK og VIF er klokken 15.00 på Koteng Arena. Kampen kan du se hos Direktesport.