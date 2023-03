Vakte oppsikt: – Ble ekstra oppmerksomhet

Frida Maanum (23) flyr høyt i Arsenal.

Mot Bayern München smalt hun ballen i krysset og ble kåret til banens beste. Det var med på å sende laget til Champions League-semifinale mot Wolfsburg.

Da Maanum og lagvenninne Manuela Zinsberger så reprisen av målet, trodde sistnevnte knapt det hun så:

Norges brennhete London-stjerne utdyper:

– Du ser på feiringen at de ser litt sjokkert ut da også. Jeg tror vi alle var sjokkerte, men vi var åpenbart bare glade, sier Maanum til TV 2.

– Skal jeg være helt ærlig trodde jeg ikke den skulle gå inn fra vinkelen jeg så fra og følelsen da den gjorde det var det helt utrolig, fortsetter Arsenals nummer tolv.

Maanum forteller at reaksjonene har vært mange etter øyeblikket som blant annet fikk TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland til å måpe.

Hun fikk også Ian Wright til å rope «FRIDAAA», i en video Arsenal-legenden delte på Twitter.

– Har du merket trøkket?

– Ja, det blir selvfølgelig litt ekstra oppmerksomhet når det skjer i en så stor turnering som Champions League og på den måten. Jeg tror ikke jeg har truffet så bra på trening engang før, innrømmer hun.

Målet var 23-åringens femte i Mesterligaen. Kun Wolfsburgs Ewa Pajor har flere med sju. Totalt har det blitt 13 mål for «The Gunners» denne sesongen.

– Jeg føler jeg har prestert ganske bra over tid nå, samtidig som at laget har gjort det veldig bra. Jeg stortrives, sier Maanum.

GOD STEMNING: Frida Maanum strålte i returoppgjøret mot Bayern München. Foto: Andrew Boyers

Norsk dominanse

På treningsanlegget og på styrkerommet til klubben hender det at profilen fra Bærum treffer landslagskaptein Martin Ødegaard, en annen supporter-favoritt i den røde delen av Nord-London.

– Hva snakker dere om?

– Bare om helt hverdagslige ting. Ofte blir det å gratulere, siden de har gjort det vanvittig bra. Eller om hvordan det går og om kamper som har blitt spilt.

At det er to fra Norge som briljerer på hvert sitt lag er stas.

– Det er veldig, veldig kult. Martin gjør det veldig bra for herrelaget. Jeg tror klubben trives godt med to norske i Arsenal, gliser Maanum.

Hun peker på en klubb som drar i samme retning som en suksessfaktor.

– Man kan se en veldig tydelig identitet i måten vi spiller, både på kvinne- og herrelaget, som har gitt resultater. Det er rett og slett veldig gøy å være en del av en klubb som satser veldig mye på begge lagene.

Ødegaard har selv fortalt at han føler seg «hjemme» i Arsenal.

– Jeg er så stolt over å være kaptein for denne klubben, og jeg føler jeg kommer til å være her i lang tid, sa han i et intervju med The Players Tribune.

Lært av motgang

Men det har ikke bare gått på skinner for Maanum i Arsenal.

Hun meldte overgang fra svenske Linköping sommeren 2021 og fikk en god start på høstsesongen. Men medgangen fikk en brå stopp ved årsskiftet.

En kneskade satte henne ut av spill og veien tilbake til startelleveren var tøff de neste månedene. Helt til 23-åringen fikk muligheten i tierrollen mot Ada Hegerbers Lyon i oktober i fjor.

Den kampen ble det scoring og siden har det gått én vei.

VENDEPUNKTET: Frida Maanum feirer her scoringen mot Lyon, som satte fart på Arsenal-karrieren igjen. Foto: Eric Gaillard

– Hva er den største forskjellen på Frida Maanum i motgang og medgang?

– Det er ganske enkelt at man har veldig mye mer selvtillit når det går bra. Når man som i mitt tilfelle fikk spille veldig lite på seks måneder, setter man enda mer pris på når man får muligheten til å spille hver kamp.

– Man nyter det litt ekstra da og sånn har det vært i det siste, forklarer Maanum.

Perioden hvor det buttet imot bruker hun som nå som drivkraft.

– Når man har vært «der nede» og vet hvordan det føles, gir det ekstra motivasjon til å ikke havne der igjen. Prestasjonene svinger jo som fotballspiller, men så lenge man har fokus på sine arbeidsoppgaver hver dag og utvikler seg, tror jeg det er en god start.

Nå ser hun frem til sin første semifinale i Champions League.

– Vi tapte mot Wolfsburg i kvartfinalen i fjor, så vi er ganske revansjesugne. Det hadde vært kult å møte dem, sa hun til TV 2 før den tyske storklubben slo ut PSG og det ble klart at det blir mulighet for hevn.

MER JUBEL? Frida Maanum gleder seg til flere Champions League-kvelder. Foto: Justin Tallis

– Og om det blir finale?

– Det hadde vært veldig stort. Å spille i en Champions League-finale er noe jeg har drømt om siden jeg var liten. Vi vet at vi har to kamper og gjøre det på og den følelsen er veldig fin. Selvfølgelig vil man gå hele veien!