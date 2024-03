Våknet opp. Så merket han at noe var fryktelig galt

– Jeg har et lite hull i magen, som er åpent.



Når Dortmund skulle ta imot PSV til Champions League-åttendedelsfinale tidligere denne måneden, var det uten Julian Ryerson (26).

Lyngdølen møter TV 2 før privatlandskampen mot Slovakia. Landslagsbacken forklarer hullet.

– Det var en betennelse som spredde seg, så jeg måtte operere den ut, sier han.

– Hvordan skjedde det?

– Det er noe så kjedelig som et infisert sår, sier Ryerson, som opplyser at han fikk det for to uker siden.

HAR DU SETT PÅ MAGEN? Julian Ryerson med plaster på magen under søndagens trening. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Våknet med store smerter

13. mars skulle Dortmund ta imot PSV til returkamp i Champions League. Dagen før blir det dramatisk for 26-åringen.

– Jeg ble operert dagen før kampen. Jeg våknet opp, og én time senere ble jeg operert.

Denne dagen våknet Ryerson med store smerter.

– Hvordan opplevdes det?

– Det var ikke bra å våkne opp med så store smerter. Jeg var heldigvis smart nok til å begynne med antibiotika litt før, men det skjedde så fort, erindrer Dortmund-spilleren.

BEDRE NÅ: Landlagsbacken er klar for kamp igjen. Foto: Javad Parsa / NTB

26-åringen forteller at han ikke vet hvordan såret kom, men infeksjonen spredte seg fort.

– Det er ikke behagelig når man vet at man skal opereres i full narkose. Men det var dyktige leger, så jeg klarte å holde meg rolig.

SKRYTER: 26-åringen forteller at dyktig legepersonell sørget for at han behold roen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Var ikke i god form

Lyngdølen er imidlertid tydelig på hva som var mest frustrerende med hele opplevelsen:

– Å gå glipp av PSV-kampen, sier Ryerson.

Han mistet deretter de to neste kampene. 26-åringen gir en oppdatering på egen helsetilstand.

– Jeg var ikke i så god form etter operasjonen, men jeg mye bedre nå – og er oppe og løper igjen. Jeg var ganske sliten etter full narkose, men etter to-tre dager følte jeg meg bedre, forklarer tysklandsproffen.

Ryerson var ikke med i Norges 1–2 tap mot Tsjekkia – men er klar til å bidra for Ståle Solbakken sine menn mot Slovakia.

Se Norge – Slovakia tirsdag fra klokken 18.55 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.