Uventet beskjed utløste Premier League-drama for Berge

Det nærmet seg kamp. Den 29. januar skulle Berge og hans Sheffield United møter Wrexham i FA-cupen.

Asker-gutten hadde invitert kjente og kjære til England for å se ham i aksjon.

Isteden ble de neste dagene preget av noe helt annet.

– Jeg var forberedt på å dra og spille cupkamp, først og fremst, og så frem imot det. Jeg hadde fått besøk og folk skulle komme og se på kamp. Slik ble det ikke, sier Berge til TV 2.

Han fortsetter:

– Jeg ble fortalt at i denne kampen var jeg ikke en del av troppen.

Fra øverste hold i Sheffield United ble det besluttet at Berge skulle trekkes fra kamptroppen i frykt for at han skulle bli skadet.

– Frem og tilbake

Klubbens økonomiske problemer betød nemlig at de ville utforske mulighetene for å selge sin norske stjerne før overgangsvinduet stengte bare to dager etter cupkampen.

– Da var det litt sånn frem og tilbake. Klubben og mine agenter (Morten Wivestad og Mike Kjølø) prøvde å se på hva som var mulig å få til, sier Berge og innrømmer:

– Det var interesse der.

Som TV 2 omtalte da dramaet stod på, var flere Premier League-klubber i forhandlinger om et kjøp av Berge. De tre mest aktive var Fulham, Newcastle og West Ham.

– Det kom aldri dit at jeg trengte å ta noe valg. Jeg var ikke veldig delaktig. Det gikk forbi, så var det opp på hesten og spille kamper igjen, sier Berge.

Da han dukket opp på treningsfeltet til Sheffield United igjen på morgenen onsdag 1. februar, fikk han høre det fra lagkameratene.

– Det blir jo spekulasjoner. Gutta vet å skape litt blest og moro ut av det, gliser Berge.

Det er ikke første gang han er involvert i intense spekulasjoner om en overgang til Premier League. Siden nedrykket til Championship i 2021 har det flere ganger utspilt seg Deadline Day-drama rundt den høyreiste midtbanemannen.

– Jeg ser at det kan se sånn ut fra utsiden, at det blir samme mønster hver gang, men jeg stresser ikke. Lagkamerater og folk rundt tuller litt med det når det kommer igjen og igjen, men for min del er det bare å fokusere på fotballen, sier Berge.

– Hva mer kan man be om?

Han trenger ikke nødvendigvis en overgang for å returnere til Premier League nå, for Sheffield United ligger på opprykksplass i Championship og kan sikre den gjeve billetten i løpet av de neste månedene.

Men med et drøyt år igjen av kontrakten og tre og et halvt år bak seg i den nordengelske klubben – er det til sommeren han skal ta det neste steget i karrieren?

– Det er vanskelig å si i fotball. Man skal ikke spå så langt frem, for det svinger fort. Det får jeg ta når den tid kommer, sier Berge.

– Nå har vi et opprykk å spille om og en Wembley-semifinale mot Erling (Haaland, Sheffield United møter Manchester City i FA-cupen). Hva mer kan man be om?

Aller først venter landskamper borte mot Spania og Georgia for Norge. Berge la et svært godt landslagsår bak seg i 2022, men avsluttet med tap mot Serbia i den avgjørende Nations League-kampen.

Det førte med seg kritikk i norske medier.

– Det er bare å nulle det ut, lære av det og tenke neste. På den store scenen må du tåle kritikk og meninger om deg. Nå har jeg bare sett frem mot ny kvalifisering. Jeg føler meg pigg og klar, sier Berge.

Kampformen er det i hvert fall ingenting å si på: Nesten 1300 minutters spilletid siden nyttår er flest i den norske landslagstroppen sammen med Fredrik Aursnes.

