Utsatt for hærverk – får overveldende støtte: – Rørende

Oppsal IF Fotball ble møtt av et trist syn mandag morgen.

ØDELAGT: Kiosken til Oppsal IF Fotball er totalødelagt etter hærverk og innbrudd natt til mandag.

Mandag morgen ble medlemmer i Oppsal IF Fotball møtt av at kiosken deres var totalødelagt, samtidig som det meste som var i kiosken var blitt stjålet.

– Vindusruten er blitt knust med stein, kjøleskapene knust og de har fått med seg det de kunne, forteller Jørgen Wik Grydeland som er daglig leder i klubben.

Flere Ipad-er, kortterminaler, brus, sjokolade og pengeskrin er av det som er stjålet.

– Dette er en kiosk vi har pusset opp selv, det er frivillige som står der og det er et hyggelig supplement å ha i klubben. Det har ikke vært noen menneskelige skader og det er bra, men fortsatt en kjedelig sak, sier Grydeland som informerer om at innbruddet vil bli politianmeldt.

I vinduskarmen var det også skrevet «Linje 1 on top. Fakk Oppsal».

– Linje 1 er en referanse til T-banelinjer om det er noe krangling mellom ungdomsgjenger. Vi har ingen fiender, men det kan være en konflikt mellom ungdomsgjenger, eller det kan være folk fra nærområdet. Men jeg tør ikke å spekulere i det, poengterer Grydeland.



BESKJED: Slik så vinduskarmen til kiosken ut etter innbruddet. Foto: Privat.

Får vipps-støtte fra hele landet

Innbruddet skjedde trolig natt til mandag, og mandag morgen publiserte Oppsal et innlegg på Twitter der de fortalte om skadene i kiosken.

Innlegget har fått stor respons fra hele landet. Samtidig har flere vippset støtte til å få ordnet skadene i kiosken, og Grydeland forteller at det så langt er kommet inn hele 30.000 kroner.

– Det er rørende å se, men sånn er jo fotballfamilien. Twitter er bra sånn, for det når ut til mange. Det har vært ekstremt bra respons, telefonen piper hele tiden og det kommer inn penger som vi kan bruke på å redde kiosken, sier Grydeland.

STORE SKADER: Vinduet inn til kiosken var blitt knust med stein. Foto: Privat.

– 30.000 dekker ganske mye, og skulle kostnadene bli mindre er planen å sette det resterende inn i inkluderingsfondet vårt, fortsetter han.



Grydeland påpeker at det er en svært kjedelig sak for klubben.

– Det er jo litt sånn i idretten at man jobber litt i motbakke på anleggssiden og man gjør mye selv. Det er mye frivillighet og legger en del penger i det selv. Det er kjedelig at det er så lite som skal til for å bryte det ned. Det er bare å bryte seg inn og ødelegge.



– Hva vil du si til de som har gjort det?



– Hvis noen har dårlig samvittighet, kan de komme og levere tilbake det de har stjålet, de må gjerne gjøre det anonymt. Det hadde vært veldig kjekt å få tilbake Ipad-er og terminaler, og vi skal ikke kappe hånden av noen om de vil gi det tilbake.