Utrolig Ødegaard-bom i poengtap: – Helt ufattelig

Georgia - Norge 1-1

Alexander Sørloth sendte Norge i ledelsen mot Georgia med et drømmetreff, men det endte 1-1 for Ståle Solbakkens menn.

– Vi skal score og vinne kampen, men det gjør vi ikke. Da er det viktigste at vi ikke taper, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Etter Georgias utligning hadde Norge flere store sjanser til å score. Den største fikk Martin Ødegaard, men landslagskapteinen skjøt over.

– Hvordan er det mulig å sette den over? Det er helt ufattelig at det er mulig å bomme der, utbrøt TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Ødegaard med utrolig miss

– Ballen spretter litt, men jeg kom ikke nok over den, så den gikk over. Det er ikke så mye mer å si, forklarer Martin Ødegaard til TV 2.

Fredrik Aursnes bommet på en lignende sjanse før pause.

– Aursnes og Martin har vært så sinnssykt gode i klubbene sine, og så får du sånne. Det er marginer. Det kan nesten ikke forklares, sier Alexander Sørloth til TV 2.

Stefan Strandberg var involvert i baklengsmålet da han ble fraløpt av Georges Mikautadze. Lyngdølen mener Norge sviktet fremover.

– Det er seigt det, men det som irriterer mest er at vi står bra bak i to kamper, men når vi ikke scorer mål, så blir det som det her. Det går en kule varmt her nå, sier Strandberg til TV 2.

– Vi er ikke gode nok foran mål. Om jeg skal snakke for min egen del, så kan jeg bli bedre på å sette ballen i garnet. Det er noe man må jobbe med, sier Fredrik Aursnes til TV 2.

Norge står med kun ett poeng på de to første kampene i EM-kvalifiseringskampene. Lørdag ble det et 0-3-tap mot Spania.

De to neste EM-kvalifiseringskampene for Norge kommer mot Skottland 17. juni og Kyros 20. juni. Begge kampene er på Ullevaal.

Sørloth med praktmål

Det norske laget var friskest i åpningen i Batumi. Et kvarter inn i kampen kom det også norsk jubel. Alexander Sørloth dro seg langs 16-meteret, før han hamret in 1-0 med et skudd klistret i hjørnet.

– Se det deilige treffet, kommenterte TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Sørloths scoring sendte han opp på 17 landslagsmål. Det er like mange so Kjetil Rekdal og Morten Gamst Pedersen.

Sørloth-perle sendte Norge i ledelsen!

Etter drøyt halvtimen kunne det stått 2-0. En frisk Ola Solbakken, som kom inn for Sander Berge fra Spania-kampen, dro seg forbi to Georgia-spillere, før han serverte Mohamed Elyounoussi foran mål. Southampton-spilleren ble stoppet av Georgia-målvakt Giorgi Mamardashvili. Returen havnet hos Fredrik Aursnes, som skjøt over.

Khvicha Kvaratskhelia ble holdt i sjakk av Norge-forsvaret i store deler av første omgang, men like før pause fikk Napoli-åpenbaringen en stor mulighet da han curlet ballen like utenfor krysset.

– Det viser hvor skjør en sånn ledelse er mot en sånn spiller, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Strandbergs store svakhet

Sjanse: Kvaratskhelia (39)

Norge tok med seg 1-0-ledelsen til pause. I det 59. spilleminutt var lagene like langt. Da utlignet Georges Mikautadze for Georgia.

– Dette er et mareritt, utbrøt Alsaker.

Leo Skiri Østigård tapte den første duellen, og bak ryggen på ham ble stopperkollega Stefan Strandberg parkert av Mikautadze. Georgia-angriperen banket ballen forbi Ørjan Håskjold Nyland i Norges mål.

– Der ser vi Strandbergs store svakhet. Han har ikke fart nok i skøytene. Han blir rett og slett fraløpt, kommenterte Mathisen.

Etter 72 minutters spill skapte Norge en dobbeltsjanse ved Sørloth og Aursnes, men det sto stadig 1-1 i Batumi. Fire minutter senere kom nye sjanser for Norge. Patrick Berg slo en nydelig pasning til Sørloth, som ikke kom til ordentlig avslutning. Ballen havnet hos Martin Ødegaard, som hadde en enorm bom fra kloss hold.

Sjanse: Sørloth 1-1 (72)

Fredrik Aursnes og Norge-spillerne ropte på straffespark, men etter en VAR-sjekk ble det ikke gitt noen straffe til gjestene. Også på overtid ville Norge ha straffespark da ballen var i armen på Georgia-kaptein Guram Kashia, men det ble ikke noe forsøk fra ellevemeteren.

– Jeg tror den treffer hodet hans først og så i armen. Det var sånn jeg så det. Og da er det vel ikke straffe. Det er vel regelen det, men jeg har ikke sett den om igjen, sier Aursnes til TV 2.