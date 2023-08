Utpeker overraskende vinner – tror gigantene svikter

Se Almería – Rayo Vallecano kl. 19.25 og Sevilla – Valencia kl. 21.25 på TV 2 Play i kveld!

LaLiga starter fredag kveld, i det som etter alt å dømme blir en mer spennende sesong i toppen enn i fjor. Da vant Barcelona med mange runder igjen.



Denne sesongen er det ventet større kamp om de øverste plassene.

– Det er veldig åpent. Det er dramatiske nyheter ene dagen, og oppløftende den andre dagen, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Sammen med ekspert Mina Finstad Berg og kommentator Endre Olav Osnes har de satt ned et samlet tabelltips for sesongen.

Sjekk hele tabelltipset nederst!



Overraskende vinner

Regjerende mester Barcelona har forsterket seg med blant annet Ilkay Gündogan, men mistet veteranene Jordi Alba og Sergio Busquets. Spesielt sistnevntes exit kan svi.



– Hvis nykjøpte Oriel Romeu spiller i hans posisjon, så er det en klar svekkelse. Jeg hadde trodd Frenkie de Jong skulle inn der, sier Stamsø-Møller.



Kanskje blir også ligaen nedprioritert av Xavi og co.

– De har hatt så mange pinlige Champions League-exiter de siste sesongene. Der må de levere denne sesongen, og det kan gå ut over poengfangsten i LaLiga, sier Finstad Berg.

I tillegg skal Barcelona spille på Olympiastadion i byen mens Camp Nou er under oppussing.

Men skal man tro TV 2s tabelltips, blir det ikke en ny tittel. De setter Atlético Madrid helt øverst.

– De har et veldig godt lag, men underpresterte grovt første del av forrige sesong. Etter nyttår var de best. Diego Simeone er helt sikkert skrubbsulten på å få laget på topp.



MANGLER: Thibaut Courtois er langtidsskadet mens Karim. Benzema har dratt. Her i duell med Erling Braut Haaland. Foto: Nick Potts

Courtois-krise

Real Madrid har oppgradert laget med Jude Bellingham, samt fått inn Fran Garcia og Joselu siden forrige sesong.

Men to enorme brikker mangler. Karim Benzema spiller i Saudi-Arabia, mens Thibaut Courtois mister store deler av sesongen med skade.

– Benzema er tung, men Courtois verre. Å erstatte poengene han fikser, det skal mye til. Han er verdens beste keeper, så dette er blytungt. Jeg tror dette kan ha nok å si til at det er en eller to plasser ned på tabellen, spår Stamsø-Møller.



Enn så lenge er Andrij Lunin alternativet, men klubbløse David de Gea blir ryktet inn som erstatter.

Real Madrid var egentlig tippet på 2. plass, men Courtois-skaden sendte Carlo Ancelottis menn ned på 3. plass i tipset.

GUL VIKING: Alexander Sørloth Foto: Villarreal

– Doktorgrad

Bak de tre store er det forventet at fire lag kjemper om de neste plassene. TV 2 har landet på at det også denne sesongen blir Real Sociedad som tar fjerdeplassen.

Hakk i hjel er Villarreal, som har signert Alexander Sørloth. Trønderen var sentral for nettopp Real Sociedad i fjor med tolv scoringer.

– Jeg hadde tenkt at det naturlige valget var Real Sociedad. Han leverte mer en godkjent der. Nå kommer han til en klubb som ofte er gode på å utvikle spillere, sier Finstad Berg.



Kollega Stamsø-Møller har troen på at landslagsspissen vil slå til.

– Her har de øremerket han. Her skal han spille. Sørloth har doktorgrad å være ny i en garderobe, og er likandes. Det kommer til å gå kjempebra for ham, selv om det er risiko rundt det.

– Hvor mange scoringer i år?

– Tosifret er å forvente, omtrent som forrige sesong. Han kan komme opp i 15 scoringer om alt klaffer, sier Stamsø-Møller.

Strand Larsen-opptur

Midt på tabellen spår TV 2s eksperter at Celta Vigo kommer til å befinne seg.

– De har fått inn Rafael Benitez, og det tror jeg blir kjempegøy. De har et bedre lag enn de fikk vist frem forrige sesong, sier Mina Finstad Berg.



Jørgen Strand Larsen gyver løs på en ny sesong for de lyseblå. Han har hatt en frisk sesongoppkjøring, og scoret flere mål.

– Han fikk gode skussmål og ble populær blant fansen, men må score flere mål. Nå tror og håper jeg at han tar det neste steget, sier Finstad Berg.

Forrige sesong ble en gigantisk nedtur for Valencia, som reddet plassen i siste serierunde. Den gamle storheten vil fortsette å slite, mener Stamsø-Møller.

– Tynn stall. Det er som regel alltid noe å begeistre seg over for Valencia, men ikke nå. Det er bekymringer, og det ser ikke bra ut.



NY SESONG: Jørgen Strand Larsens prestasjoner i sommer gir grunn til optimisme. Foto: Juan Alfonso Moreno Lozano / TV 2

Rett ned igjen

Ekspertpanelet tror to av de tre nyopprykkede lagene holder seg. Granada og Las Palmas holder seg, mens Alaves må ta turen rett ned.

De får med seg Almeria og Cádiz, som begge sikret plassen i siste serierunde forrige sesong.

– Det er veldig, veldig jevnt, men vi vipper Las Palmas opp på grunn av forventninger rundt spillestilen, sier Finstad Berg.