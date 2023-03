Utelukker ikke RBK-retur: – Hadde ikke vært noen nedtur

I fjor høst forlot Noah Holm Rosenborg og Lerkendal til fordel for det franske Ligue 1-laget Reims.

Klubben har levert over all forventing denne sesongen, og etter 18 ubeseirede kamper i serien ligger Holms lag trygt plassert på en 8. plass.

– Jeg koser meg hver dag jeg møter opp på jobb og jeg har fått noen utrolig fine lagkamerater og støtteapparat. Så er det jo et fantastisk utstillingsvindu for unge spillere, så jeg er veldig «happy» med situasjonen og stedet jeg er akkurat nå, sier Holm til TV 2.

Men hvordan den situasjonen er til sommeren er stadig uvisst for spissen som er utlånt fra Rosenborg.

Etter det TV 2 kjenner til betalte den franske klubben om lag 12 millioner kroner for låneavtalen, men den inneholder også en klausul der franskmennene er forpliktet til å kjøpe ut nordmannen for 30 millioner kroner om de holder seg i Ligue 1.

– Det er egentlig ikke noe jeg har tenkt på. Jeg har bare hatt fokus på her og nå, og Reims. Vi får se, jeg vet ikke helt detaljene for det lånet selv, skal jeg være helt ærlig, men her og nå er jeg veldig fornøyd med det stedet jeg er, sier Holm.

Utelukker ikke RBK-retur

Da han reiste til Frankrike i september i fjor signerte Holm en ny kontrakt med Rosenborg, som går ut sommeren 2025. I praksis betyr det at spissen kan returnere til Lerkendal om han ikke blir enig om de personlige betingelsene med den franske klubben.

Holm selv innrømmer at han stadig holder kontakten med trønderne.

– Ja, jeg har kontrakt med Trond Henriksen. Han gir litt tilbakemeldinger og sånt, så han har jeg egentlig kontakt med ukentlig etter matcher. Jeg snakker jo mye med gutta som er der. De er jo litt nysgjerrige de også, sier Holm.

RBK-RETUR? Noah Holm er fortsatt Rosenborg-eiendom og utelukker ikke en retur til Lerkendal. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hadde du følt at på det som en nedtur om du drar tilbake til Rosenborg?

– Så absolutt ikke. Jeg var utrolig glad for Trondheim og følte meg veldig verdsatt der. Jeg har utrolig gode relasjoner der. Rosenborg er også en klubb som virkelig har tatt steg, i alle fall den siste sesongen, sier Holm og utdyper:

– De skal ut i Europa og de har virkelig mange spillere, sånn som jeg føler det, som banker på utenlandsdøra og har kvaliteter utover Eliteserien. De har virkelig blitt et utrolig solid lag, så det hadde absolutt ikke vært noen nedtur fra min side.

RBK-sjef Kjetil Rekdal er heller ikke avvisende til en mulig Holm-retur.

– Han er Rosenborg-spiller og alle som er Rosenborg-spiller er døren åpen for, sier Rekdal, som understreker at han det fortsatt er en stund til det eventuelt blir et tema.

– Selv om han eventuelt skulle være ferdig med sesongen i Reims i juni, så er han ikke spilleklar for oss før det norske vinduet åpner i august. Det er altfor langt fram til å tenke på om det skal bli sånn eller sånn.

Ifølge medier tyder mye på at Rosenborgs Stefano Vecchia (28) stadig nærmere å signere for den svenske storklubben Malmö FF. Det kan også åpne for en retur for Holm.

Den svenske avisen Expressen skriver at 28-åringen kun er en medisinsk sjekk fra å skrive kontrakt med den sydsvenske klubben.

Vecchia fortalte Adresseavisen tidligere torsdag at han er klar over interessen, men at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Kjemper mot toppscorer

Men før den tid skal Holm uansett fullføre sesongen med Reims. 21-åringen er på vei tilbake fra en kneskade.

Da er oppgaven å danke ut lagets toppscorer og Arsenal-eiendom, Folarin Balogun, i kampen om spissplassen.

– Jeg er glad på hans vegne. Vi har en veldig bra relasjon og vi er gode sparringspartnere. Jeg synes det er kult å se at han kan få det til. Så har jeg såpass tro på mine ferdigheter at jeg mener at jeg også kan få det til, selvfølgelig, sier Holm.

MÅLSNIK: Holm-konkurrent Folarin Balogun har nettet 15 ganger for Reims denne sesongen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Balogun har scoret utrolige 15 mål for Reims denne sesongen og kniver om toppscorer-tittelen med blant annet Kylian Mbappé. Holm på sin side har imidlertid ikke tenkt til å gi seg uten kamp.

– For min del så vet jeg bare at jeg skal jobbe steinhardt når jeg kommer tilbake, for jeg føler jeg var veldig nære før skaden. Jeg og Will (Still) har en bra dialog, og jeg har en bra dialog med alle trenerne, så jeg er sikker på at jeg skal få mine muligheter hvis jeg kommer tilbake i en bedre versjon. Da tror jeg det skal løse seg, avslutter han.