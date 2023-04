Utålmodige spillere fikk overraskende melding

– Da den meldinge tikket inn i går, var det veldig overraskende, sier Anja Sønstevold til TV 2.

– Men det har vært mye belastning særlig på enkelte, så det er bra at det tenker på det og tar det ned når vi kan. Det er nok smart i det lange løp, fortsetter hun.

Det norske landslaget har siden tapet mot Spania på Ibiza torsdag kveld flyttet seg fra partyøya og over på det spanske fastlandet for å fortsette landslagssamlingen der.

Men lørdagens fotballøkt – den første for hele troppen etter den svake prestasjonen mot «La Roja» – ble fredag kveld avlyst.

– Tanken med det er at nå har vi vært samlet en stund og hatt mye på programmet. Å ha en hviledag før vi begynner å skru det til inn mot Sverige igjen, tenkte vi var lurt, sier landslagssjef Hege Riise til TV 2.

Søndag ettermiddag reiser landslaget videre fra Valencia til Gøteborg, hvor Sverige venter til ny kamp tirsdag kveld.

Assistenttrener Monica Knudsen (t.v) og landslagssjef Hege Riise fikk en del å tenke på underveis i møtet med Spania. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Dere har jo tilmålt tid på samling. Du føler ikke at dere kaster bort en dag?

– Det er jo en balanse med hvor mye man kan ta inn når man er her. Det er også et prestasjonsfokus som gjør at det å ta ned belastningen er viktig så spillerne føler at de får hvilt. Ikke bare føttene, men også hodet, forklarer landslagssjefen.

– Det er intensivt, så vi valgte å gjøre det og er helt komfortabel med den avgjørelsen.

Utålmodig: – Kjenner ikke igjen

For flere av landslagsspillerne kom beskjeden overraskende.

– Jeg er ikke vant til det fra før. For min del kan man trene fotball også. Det er jo veldig fine forhold her, men det kan være bra for hodet også, sier Barcelona-profil Ingrid Syrstad Engen.

Selv skulle hun gjerne vært på feltet lørdag for å få lagt kampen mot Spania bak seg raskest mulig og se videre.

– Det er litt derfor jeg har lyst til å komme meg tilbake på banen for å få jobba med det som jeg følte ikke satt, sier 24-åringen.

De siste to dagene har hun brukt mye tid til å se på video fra torsdagens kamp alene, sammen med midtbanekollegaene og med trenerapparatet.

– Det jeg selv føler er at det er ting jeg på en måte ikke kjenner igjen når det kommer til ting med kultur, hvordan man kjemper utpå der og skulle ønske at vi viste at vi viste en bedre utgave av oss selv, sier hun.

Sønstevold, som selv ikke spilte mot Spania, skulle gjerne trent fotball, men tror landslagsledelsen har tatt et klokt valg.

Anja Sønstevold under en av landslagets treningsøkter på Ibiza denne uken. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Når man får sluppet opp litt, så får man klarna hodet litt og slappet av, sier 30-åringen.

– Men på en annen side; etter en sånn prestasjon, så vil man gjerne videre og for å komme videre så hjelper det som regel å være på feltet og få gjort noe.

Søndag venter uansett en fotballøkt på formiddagen før landslaget setter kursen mot Gøteborg. Der blir det møte med Sverige på Gamla Ullevi tirsdag 11. april klokken 18.30. Kampen ser du på NRK.