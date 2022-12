Utålmodig Haaland: – Kan ikke vente med å komme i gang igjen

Erling Braut Haaland har hatt tid til å nullstille og kvitte seg med småskadene under VM-pausen. Han er superklar for å komme i gang med ligafotballen igjen.

Stjernespissen og Manchester City er for tiden på treningsleir i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater for å gjøre seg klar til restarten på sesongen.

Ligacupkampen mot Liverpool 22. desember er første oppgave. Haaland måtte stå over landslagssamlingen i november på grunn av en skade, men virker å være klar til dyst igjen.

– Det har vært en god mulighet til å nullstille. Jeg har hatt sjansen til å hvile og sette meg i best mulig posisjon til å returnere. Jeg kan ikke vente med å komme i gang igjen, sier Haaland i et intervju med den engelskspråklige Abu Dhabi-avisen The National News.

Drømmer om VM

I nabolandet Qatar er fotball-VM på vei mot slutten – et mesterskap Haaland gjerne skulle tatt del i selv.

– Selvfølgelig skulle jeg vært der selv og spilt, men det er kun de beste lagene som får spille der. Likevel er VM flott å se for enhver fotballfan. Det har vært noen fantastiske opptredener og kamper. Nå er vi inne i den mest spennende delen av turneringen, hvor en liten feil kan sende deg ut. Det gjør det enda morsommere å se på, sier 22-åringen til avisen.

Han legger ikke skjul på hva som er det store målet.

– Det er drømmen min å representere landet mitt i VM, og jeg skal jobbe hardt for å sørge for at jeg gjør det en dag.

– Ikke der vi ønsker å avslutte

Haaland har herjet i sin første Premier League-sesong og står med 18 mål på 13 kamper. Det har likevel ikke vært nok til å sende Manchester City til topps på tabellen. Der ligger nemlig Arsenal, fem poeng foran blåtrøyene. 22-åringen er godt fornøyd med egen prestasjon i debutsesongen.

– Det har vært positivt. Jeg føler at jeg har funnet meg til rette på laget. Men dette handler ikke om meg. Det handler om laget, hvordan vi presterer og andre halvdel av sesongen er det viktigste nå.

– Vi har satt oss i en god posisjon og har hatt mange sterke prestasjoner, men vi er nummer to i ligaen, og det er ikke der vi ønsker å avslutte. Utfordringen nå er for oss å komme i form igjen og spille slik vi vet vi kan, understreker Haaland.

(©NTB)