Ut mot oppsettet: – Lite kreativt

Terminlisten er sluppet. Les hele her!

De 30 serierundene for neste sesongs Eliteserien er sluppet, men ikke alle er fornøyd med hele oppsettet.

Molde-trener Erling Moe er skuffet over at de skal spille bort mot Aalesund på «fotballens nasjonaldag», 16. mai.

– Et kjedelig oppsett på 16. mai. Vi var i Ålesund og spilte der i fjor, og det skal vi i år også. At de kunne vært litt mer kreative, det kunne vært fornuftig å sette den opp i Molde, sier han.

– Det er en kamp som er for publikum, og da hadde vi selvfølgelig ønsket at vi kunne fått en slik kamp.

Ellers er han brukbart fornøyd med starten.

– Det så artig ut, en spenstig start med Tromsø og Lillestrøm, og Rosenborg hjemme i 2. runden. Jeg liker godt at vi ikke møter et nyopprykket lag, sier han.

Allerede i 2. runde er det Molde mot Rosenborg på Aker Stadion.

– Vi spilte mot dem på slutten av sesongen, og da var det fullt stadion og en fantastisk ramme rundt stadion. Det er ikke ofte Molde har full stadion. Jeg tror vi skal klare å ta poeng, for vi er lei av å tape der x-antall ganger, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal.

Gleder seg til comebacket

Brann er tilbake i Eliteserien etter ett år i Obos-ligaen, og starter med vestlandsrival Haugesund på Brann Stadion. For begge Brann-trenere

– Perfekt! Det er lokaloppgjør, Haugesund er nærmest. Alltid gøye kamper, og lever sitt eget liv. Vi er veldig fornøyd med denne åpningen, sier Branns assistenttrener Erik Huseklepp.

Brann var totalt overlegne på nivå to, og akter å fortsette i samme stil i Eliteserien.

– Vi skal bygge videre denne sesongen, og kommer ikke til å endre spillestil. Vi kommer til å angripe hver kamp med samme innstilling med høyt press og hurtig angrepsfotball. Vi kommer nok ikke til å få til det hver kamp, men filosofen er den samme. Vi går inn med en enorm lyst der vi hører hjemme.

– Det blir artig

Det ble 56 offisielle kamper på Bodø/Glimt i år. Denne gangen møter de Sarpsborg 08 borte først, før Stabæk, Aalesund og Brann venter.

– Rolig start vil jeg ikke kalle det. Sarpsborg borte er en tøff kamp. Stabæk er nyopprykket, men det er vel en grei start, sier Bodø/Glimts Patrick Berg.

13. mai er en dato å sette av. Da er det Bodø/Glimt mot Rosenborg på Aspmyra.

– Det blir artig, denne gleder nok supporterne seg veldig til.

Lillestrøm får en tøff start med Strømsgodset, Viking, Molde, Vålerenga og Bodø/Glimt i de første fem kampene.

– Vi får Vålerenga 1. mai, som er en strålende dag for et lokaloppgjør. Men det er tøff åpning, men det er umulig å vite hvilken forfatning lagene og man selv er i. Man må sørge for at vi er klare selv når vi skal stupe utenfor hoppkanten, sier assistenttrener Petter Myhre.