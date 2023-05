Ut mot Johansen-rykter: – Utrolig

Stefan Johansen har slitt med å få spilletid i Queens Park Rangers denne sesongen. Sjefen hyller likevel nordmannen og avviser rykter om at de to er uvenner.

QPR berget til slutt plassen på nivå to i engelsk fotball etter å ha vært involvert i nedrykksstriden. Stefan Johansen har spilt for klubben siden 2021, men måtte nøye seg med en rolle som innbytter i sesongavslutningen.

Årsaken er at Johansens kvaliteter ikke matcher den direkte spillestilen manager Gareth Ainsworth ønsker at laget hans skal spille etter.

– Ganske utrolig

Det bekreftet QPR-sjefen i forkant av siste serierunde.

– Jeg sa til ham: Intensiteten vi trenger for øyeblikket passer ikke til pasningsspillet ditt, sa Ainsworth ifølge West London Sport.

Samtidig tok manageren opp rykter han hadde fanget opp om en krangel med Johansen.

– Jeg fant ut her om dagen at det gikk noen rykter om at jeg og «Stef» hadde blitt uvenner, som er ganske utrolig, i og med at han sannsynligvis er den i spillertroppen som står meg nærmest, sa Ainsworth.

HYLLER JOHANSEN: Queens Park Rangers-manager Gareth Ainsworth applauderer nordmannen. Foto: Rhianna Chadwick

– Han tok det strålende

Han skryter i stedet uhemmet av klubbens norske midtbanemann.

– Han er en fantastisk spiller med ballen, men vi har nå hatt behov for å spille med større press og mer intensitet, sa Ainsworth.

– Han tok det strålende. Han var helt fantastisk. Det er utrolig hvordan rykter kommer ut, la han til.

Ainsworth ble ansatt som QPR-manager i februar. Han hevder at han tidlig var opptatt av å bygge en god relasjon til Johansen. Nordmannen har vært kaptein i London-klubben denne sesongen.

Vardøværingen har kontrakt med QPR som utløper neste sommer. Ifølge West London Sport er det imidlertid knyttet usikkerhet til Johansens framtid, all den tid kvalitetene hans ikke er noen perfekt match med måten manager Ainsworth vil spille fotball på.

