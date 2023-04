Usikker fremtid: – Vanskelig å vite hva han tenker

Se Barcelona - Atlético søndag kl. 16.10 på TV 2 Play!

Denne sesongen var lenge en å glemme for Atlético-supporterne.

I høst kom de på sisteplass i en overkommelig Champions League-gruppe med Club Brügge, Porto og Bayer Leverkusen, samtidig som de kom ordentlig bakpå de beste lagene i LaLiga.

Det er ikke bare de sportslige resultatene som har preget klubben. Det har vært støy med rasende supportere, spekulasjoner om Simeones fremtid og disiplinproblemer.

Nå er imidlertid situasjonen snudd på hodet. I alle fall sportslig.

Atlético har seks strake seirer i LaLiga, og har ikke tapt i serien siden det forrige møtet med Barcelona den 8. januar.

– Bedre stemning

Forskjellen mellom høst og vår har vært voldsom.

– Jeg mener at den store overraskelsen er det som skjedde før VM. Det var en gedigen skuffelse at så mange klarer å spille såpass svakt – det var mest oppsiktsvekkende. Da begynner man å lure på om det er noe gærent i gruppa. Samtidig ble de ikke overkjørt i hver kamp, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller

Det har gjort noe med stemningen rundt klubben, mener Emil André Karlsen, som har vært aktiv i supporterklubben til Atlético i Norge,

– Den var veldig dårlig, men nå er supporterne mye mer fornøyde. Folk er ikke så sure lenger. All uroligheten er satt på pause. Men det kommer nok tilbake, sier han.

Enn så lenge er det glede å spore i Atlético-miljøet etter strålende resultater. Karlsen peker på flere grunner til at supporterne nå er fornøyde.

– Etter VM har man funnet fokus og ikke minst formen på vanen. Spillergruppen og trenerteamet drar i samme retning. Det virker som en harmonisk gjeng som ikke lenger er splittet, sier Karlsen.

STERK VÅR: Diego Simeone og co. har ikke tapt på 13 kamper. Foto: ISABEL INFANTES

Snudd om Simeone

Situasjonen virker å være snudd på hodet for Diego Simeone. Like etter det forrige LaLiga-tapet i januar, gikk det rykter om hans tid i klubben gikk mot slutten.

Nå har de sterkeste ropene om sluknet.

– Det går i retning av en kontraktsforlengelse, selv om klubben venter og ser det an enda litt lenger. Jeg tipper det blir en ny avtale til 2026, sier Karlsen.



– Er dere tilfreds med det?



– Jeg syns det er det beste valget for klubben nå. Med den dårlige klubbøkonomien så lønner det seg ikke med uro. Han er jo tross alt en bra topptrener.



Stamsø-Møller er ikke like sikker. Han mener Simeone så ganske tent ut i høst – selv med dårlige resultater.

Det nåværende kontrakten går ut sommeren 2024.

– Det er ikke klink at han fortsetter. Det er vanskelig å vite hva han tenker. Et viktig element er at han har en helt utrolig kontrakt. Uansett vil han nok gi fra seg klubben i en god posisjon, sier han.



Griezmann-geni

Frontmannen under oppturen har utvilsomt vært Antoine Griezmann. Bare Robert Lewandowski har plukket flere målpoeng enn franskmannen denne sesongen.

32-åringen har vært i forrykende form denne våren.

– Etter VM har han kanskje vært LaLigas beste. Kanskje også i Europa. Han spiller som en gal man ut på der, og det er enorm kvalitet han leverer. Det minner meg om nivået han var på da Frankrike kom til finale i EM 2016 og VM 2018, sier Emil André Karlsen.



– Han har vært stabilt god, nå med en litt annen utgangsposisjon, som er ganske lik som før. Det er et smart grep, for han er en pliktoppfyllende og undervurdert fotballspiller, sier Stamsø-Møller.

Søndagens storkamp mellom Barcelona og Atlético på Camp Nou klinger bra, men faktum er at begge lag ikke har for mye å spille om. For hjemmelaget ser ligatittelen ut til å være i boks med elleve poengs forsprang til Real Madrid.

Bak der igjen lurer Atlético to poeng bak, som har god kontroll på topp 4. Simeones menn har tolv poeng å gå på med ni kamper igjen med tanke på Champions League-spill.