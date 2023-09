– United vil alltid være i hjertet mitt

– Det er ikke til å stikke under stol at det blir kjekt å være høyt ønsket, sier Vilde Bøe Risa etter å ha forlatt favorittklubben i sommer.

– Det føles stort å bli del av en så stor klubb som Manchester United. Det har vært mitt lag hele livet og da å få lov til å spille for dem er helt utrolig. Det var noe man drømte om som liten, men som man absolutt ikke trodde kunne skje.

Ordene tilhører Vilde Bøe Risa, og dateres til sommeren 2021. Da gjorde hun noe de fleste norske fotballspillere bare kan nettopp drømme om: Signere for sin barndoms favorittklubb.

DRØM: Vilde Bøe Risa snakker varmt om Manchester United. Foto: LEE SMITH

Plutselig var hun på innsiden hos en av verdens største merkevarer, hang side om side med Cristiano Ronaldo på reklameplakatene langs veggene av ærverdige Old Trafford og ikledde seg draktnummer 8 og den sagnomsuste røde drakten.

Dessverre for landslagsprofilen ble det imidlertid aldri slik at hun spilte seg til noen fast plass i laget, og to år senere - med kun i overkant av 1000 spilleminutter i Women’s Super League å se tilbake på - bestemte hun seg mot slutten av overgangsvinduet for å forlate favorittklubben til fordel for spanske Atlético Madrid.

– Det var en kjapp prosess. Atlético var ganske giret på å signere meg, så jeg hev meg egentlig litt rundt mot slutten der og tenkte «Hvorfor ikke?». Det er et spennende prosjekt, sier Bøe Risa til TV 2 i forbindelse med denne ukens landslagssamlinger inn mot Nations League-oppgjørene mot Østerrike og Portugal.

– Kjekt å være ønsket

Det tøffe valget om å forlate klubben hun hadde heiet på siden hun var barn var et faktum, og etter overgangen til den spanske storklubben understreket bergenseren viktigheten av å føle seg ønsket.

Bøe Risa uttalte følgende over for TV 2: «Jeg setter høyt å bli verdsatt såpass som jeg blir her».

– Hva la du i det?

– Det er ikke til å stikke under stol at det blir kjekt å være høyt ønsket. United kommer alltid til å være i hjertet mitt og familien og klubben min, men det var to år der jeg ikke spilte så veldig mye. Nå håper jeg å få flere minutter og få en positiv opplevelse ut av det, sier 28-åringen.

Trener Marc Skinner benyttet seg først og fremst av Bøe Risa i cupkamper, der hun ofte presterte meget bra. Men til tross for fansens stadige ønsker om mer spilletid også i ligaen, måtte hun som oftest nøye seg med små innhopp eller hele kamper på benken.

– Jeg ønsket mer spilletid, men under den treneren kunne de ikke gi meg det. Så da håper jeg at jeg får det i Atlético, forteller Bøe Risa.

Takket på Instagram

I etterkant av at overgangen til spansk fotball var et faktum, la midtbanespilleren ut et følelsesladd innlegg på Instagram der hun takket både supporterne og lagvenninnene for sin tid i Manchester United. Trenerteamet fikk imidlertid ingen vennlige avskjedsord.

– Det er vel alltid sånn som fotballspiller at man har lyst til å spille mest mulig. Jeg ble veldig høyt verdsatt av fansen, og det satte jeg stor pris på. Den spillergruppen jeg var del av er egentlig helt unik. Jeg savner hver og en av dem. Det er vel mer det at jeg ønsket å takke for to fantastiske år sammen med dem, svarer hun diplomatisk.

Klar for Nations League

Nå gleder Bøe Risa seg til å komme skikkelig i gang i spansk fotball, der hun allerede i helgen fikk sin debut for Atlético. Før den tid er det imidlertid Nations League som står på programmet, med Østerrike på Ullevaal fredag som første hinder.

– Det er gøy å gå inn i tellende kamper med en gang. Nations League er historisk på kvinnesiden, så det er kjekt å gå inn i det nå. Det er en sulten gjeng som vil bite fra seg, sier midtbanekrigeren.

Norges Nations League-kamper ser du på TV 2 og NRK. Fredagens kamp mot Østerrike går på NRK fra 19.00.