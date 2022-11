United uttaler seg etter Ronaldo-bråket

Manchester United skriver at de har tatt intervjuet til etterretning, og vil vurdere hva de vil gjøre videre når alle fakta er blitt etablert.

– Vårt fokus er å forberede oss for siste halvdel av sesongen og fortsette fremgangen, troen og samholdet som er blitt bygget blant spillerne, manageren, støtteapparatet og supporterne, skriver klubben.

STRAFF: Erik ten Hag vraket Cristiano Ronaldo fra kamptroppen da portugiseren nektet å bli byttet inn tidligere i sesongen. Nå avventer klubben en respons på sjokkintervjuet. Foto: ADRIAN DENNIS

TV 2s fotballekspert sier at han er i sjokk etter Ronaldos intervju.

– Det er nesten helt uvirkelig å se. Hva som får ham til å gå ut på denne måten, er helt umulig å forstå, sier Yaw Amankwah.

Se tiraden her:

Tidligere lagkompis Rio Ferdinand er klar på at Ronaldo må ha hatt en baktanke med intervjuet.

– Du kan ikke sitte her og forsvare det fra Cristiano Ronaldo. Innerst inne, og det vet jeg, er at dette gjøres kun for én grunn. Og det er at han skal forlate klubben, sier den tidligere midtstopperen i en podkast.

– Det kjærlighetsforholdet til Manchester United som Cristiano har hatt, er nå over etter min mening. Jeg føler ikke at det er noen vei tilbake. Jeg føler ikke at klubben vil ta ham tilbake, og jeg tror ikke at han vil tilbake. Jeg mener at det er gitt, fortsetter Ferdinand.

UNITED-LEGENDER: Cristiano Ronaldo og Rio Ferdinand. Førstnevnte har imidlertid satt ettermælet sitt på spill, mener TV 2s fotballekspert. Foto: Martin Rickett

Er varslet mer

Ronaldo uttalte – blant annet – at han følte seg forrådt.

I tillegg sa han at han ikke har respekt for manager Erik ten Hag, han hamret løs mot eks-sjefen Ralf Rangnick og han antydet at Wayne Rooney er sjalu.

Se hvordan Rooney svarte på et lignende stikk tidligere i år her:

På toppen av det hele er det varslet at det kommer mer.

Det var TV-personligheten Piers Morgan, som også er venn av Ronaldo, som gjorde intervjuet.

På Twitter skriver Morgan at Ronaldo har snakket om klubbens utskjelte eiere, Glazer-familien, i intervjuet. Delen vil angivelig bli publisert mandag kveld.

The Telegraph skrev tidligere mandag at Erik ten Hag har vært i samtaler med Uniteds klubbdirektører for å finne ut hva de skal gjøre med den portugisiske superstjernen.

– Nå er han i ferd med å rive ned ettermælet sitt fullstendig, mener Amankwah.

Han tror at Ronaldo har spilt sin siste kamp for United.

– Hvis United skal være en klubb som blir tatt på alvor, og skal komme tilbake til gamle høyder og få til det de ønsker, bør det være det. Ingen spiller kan være større enn klubben, slår han fast.

KONTROVERSER: Cristiano Ronaldos intervju vil nok også bli en snakkis i den portugisiske landslagsleiren. Foto: Isabel Infantes

Amankwah påpeker at det også er dårlig timing for landslaget like før VM starter.

– Dette intervjuet kommer til å stjele all fokus og oppmerksomhet, og forstyrre forberedelsene til Portugal, for hans del og de andre spillerne. Ingenting godt kan komme ut av å gå ut på denne måten. Av kontroversielle spillerintervjuer, er dette på en toppliste, sier TV 2s fotballekspert.

– Bittert farvel

Ekspertkollega Simen Stamsø-Møller tror også at 37-åringen er ferdig i Manchester.

– For meg fremstår dette som et bittert farvel fra Ronaldo med en del usakligheter. Vi vet ikke helt hva som har foregått i kulissene her, men her fremstår Ronaldo som taperen med tanke på at klubben åpenbart er på rett vei, og han selv er på vei i motsatt retning, sa han tidligere mandag.

Også supporterne rister på på hodet.

– Jeg tror de fleste fans er enige om at det er et ganske trist og feilslått intervju som på mange måter symboliserer slutten på eventyret Cristiano Ronaldo på Old Trafford, sier Eivind Holth i United.no, og fortsetter:

– Han har noen gode poenger i intervjuet som er legitime, men det drukner i meningsløse beskyldninger mot blant annet Wayne Rooney.