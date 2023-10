United-totalslakt: – Historisk lavmål

Manchester United-Galatasaray 2–3

– Det er helt rystende i en kamp du må vinne, tordner Morten Langli i TV 2s studio.

Han sikter til de tre baklengsmålene mot Galatasaray, samt det røde kortet Casemiro fikk etter en stygg André Onana-blemme.

– Vi har sett dem dårlige mange ganger de siste ti årene. Men de fire situasjonene, er omtrent et historisk lavmål når det kommer til å forsvare seg, mener Langli.

Klubblegenden Paul Scholes er også rystet av forsvarsspillet.

– Det er ikke godt nok. De var overalt, sier den tidligere midtbaneeleganten på TNT Sports, gjengitt av BBC.



Rio Ferdinand stemmer i:

– Det er skolefotball, søndagsfotball.

Klar beskjed: – Skjer ikke

Nå er spørsmålet om det for alvor begynner å brenne under beina på manager Erik ten Hag.

– Selvfølgelig lever han farlig. Det blir møtevirksomhet og alt mulig før Brentford-kampen på lørdag. Taper han den, så er det landslagspause … hva skjer da, spør Langli seg.

Ekspertkollega Erik Thorstvedt føler seg imidlertid sikker på at ten Hag sitter trygt enn så lenge.

– Å begynne å snakke om trenerskifter og sånt: Det skjer ikke. Nå har de valgt han, og da kommer de til å stå med ham, sier Thorstvedt, og utdyper:

– Nå har de byttet så mange managere etter at Sir Alex forsvant. Nå kvier de seg så mye til å gjøre det en gang til. Det har vært en endeløs rekke med folk inn og ut. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det, men heller se prosjektet ut så lenge de bare kan og håpe at det bedrer seg.

>

Svarte om egen jobb

20 baklengsmål på ti kamper er den verste sesongstarten United har hatt siden 1966/67, ifølge Manchester Evening News.

Etter sjokktapet mot Galatasaray ble ten Hag spurt om han var bekymret for sin egen jobb.

– Forrige sesong: Briljant, strålende og mer enn vi kunne forventet. Men da vi gikk inn i dette prosjektet, visste vi at det ville være noen hull som måtte fylles, og i øyeblikket er vi i en veldig vanskelig periode, sa han, ifølge avisen.

– Vi står sammen og støtter hverandre. Det er meg, direktørene, laget, alle sammen. Vi skal kjempe, fortsatte han.

SKREKKSTART: Erik ten Hag og Manchester United ligger på tiendeplass i Premier League og sist i gruppespillet i Champions League. Foto: JASON CAIRNDUFF

Klør seg i hodet av spillere

Én ting er ekspertene helt samstemte om: Klubben har store problemer.

Langli biter seg merke i de mange dyrekjøpte stjernene som ikke får det helt til på Old Trafford.

– Noe som er påfallende, er den rekken med spillere, enten unge på vei opp eller etablerte verdensstjerner som blir hentet til klubben, og presterer dårligere der enn i sin tidligere klubb. Onana nå er vel det siste eksempelet som ble hentet inn som en av verdens beste keepere og koster dem poeng i kamp etter kamp, sier Langli.

Han fortsetter:

– Antony fra Ajax, ingen skjønner hva han driver med utpå der. Sancho, nekter å trene med gruppa. Amrabat, hentet inn som en rutinert spiller som skal stabilisere, men riktignok ute av posisjon i dag. Det må være noe mentalt, at de ikke takler presset med å være i den klubben eller at de jobber for dårlig på feltet. Det er ikke dårlige spillere som er hentet inn, det er verdens dyreste spillere og talenter.

– Det er en generell underprestering. Da blir det vanskelig for meg å skylde på eiere og treningsfasiliteter, men det er selvfølgelig komplekst hvorfor de ikke får det til, understreker Langli.

– Syndrom

Thorstvedt drar parallellen til situasjonen Rosenborg befinner seg i.

– Det er det syndromet, med en dominerende trenerskikkelse. For dem som kommer etter, er det problematisk, sier han.

– Men skal det være problematisk så mange år etterpå, virkelig?

– Jeg tror at hvis de hadde fått tak i Pep Guardiola da han gikk til City, så hadde situasjonen vært omvendt. Det er ikke verre enn det, tenker jeg, da. Et trenergeni hadde greid det, mener Thorstvedt.

– Så er det selvfølgelig noen ting med kulturen og folk som rører rundt, og utenomsportslige greier, som det har vært en del av. Nå prøver ten Hag å røske opp i det, ta den smellen det innebærer og ta standpunktene. I lengden skal det svare seg, fortsetter han, og viser til at Mikel Arteta også kjørte en tøff linje i Arsenal.