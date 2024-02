United-smell: – Et jordskjelv

Manchester United-Fulham 1–2

Harry Maguire kom en erkjennelse etter 1-2-tapet.

– Med tanke på at vi lå under, så synes jeg reaksjonen vår var fantastisk – særlig de siste 30 minuttene. Og når vi utlignet, virket det som kun ett lag skulle avgjøre det, sier midtstopperen til BBC og fortsetter:

– Vi var nok litt naive på slutten av kampen, når vi kastet frem mange spillere, for å så bli kontret i senk.

Erik ten Hag mener laget burde ha håndtert sluttminuttene bedre.

– Som et lag burde vi kontrollere det bedre, og sørge for at spillerne er i den korrekte posisjonen. Vi lot dem rømme, og det er mulig å unngå, sier nederlenderen om kontringen.

TUNG DAG: Erik ten Hag og Manchester Uniteds gode form fikk bråstopp. Foto: Mike Egerton

Fulham-trener Marco Silva kom med en klar beskjed etter seieren.

– Spillerne fortjente det. Det er åpenbart at det beste laget vant. Vi skapte flest sjanser og kontrollerte banespillet, sier portugiseren.

Foto: Darren Staples / AFP / NTB

– Ordentlig, ordentlig fortjent



Calvin Bassey sendte Fulham opp i ledelsen halvveis ut i andreomgang etter at London-laget hadde vært farlig frempå flere ganger.

– Det er ordentlig, ordentlig fortjent. Fulham har dominert andreomgangen, kommenterte Sky Sports-ekspert Paul Merson.



Harry Maguire utlignet imidlertid for ten Hags menn.

Men seks minutter på overtid sendte Alex Iwobi Fulham til himmels med en 2-1-scoring.

– Det er et jordskjelv på Old Trafford. Akkurat når du trodde at Manchester United skulle ta det, så taper de kampen, sier tidligere Fulham-spiller Michael Brown på BBCs sending.

AVGJORDE: Iwobi senket United på overtid. Foto: Dave Thompson / AP Photo / NTB

– I ekstase

Matchvinneren var naturligvis meget fornøyd etter Fulham-bragden.

– Jeg er i ekstase akkurat nå. Å komme tilbake i startoppstillingen og få en seier – det finnes ingen bedre følelse, sier Fulham-kanten.

Det er London-klubbens første seier på Old Trafford siden 2003.

30. desember var sist United tapte i ligaen.

Tapet betyr at det er åtte poeng opp til Champions League-plass.