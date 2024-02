United-smell: – Det er et jordskjelv

Manchester United-Fulham 1–2

Saken oppdateres.

Calvin Bassey sendte Fulham opp i ledelsen halvveis ut i andreomgang etter at London-laget hadde vært farlig frempå flere ganger.



– Det er ordentlig, ordentlig fortjent. Fulham har dominert andreomgangen, kommenterte Sky Sports-ekspert Paul Merson.



Harry Maguire utlignet imidlertid for ten Hags menn.

Men seks minutter på overtid sendte Alex Iwobi Fulham til himmels med en 2-1-scoring.

– Det er et jordskjelv på Old Trafford. Akkurat når du trodde at Manchester United skulle ta det, så taper de kampen, sier tidligere Fulham-spiller Michael Brown på BBCs sending.

AVGJORDE: Iwobi senket United på overtid. Foto: Dave Thompson / AP Photo / NTB

30. desember var sist United tapte i ligaen. Tapet betyr at det er åtte poeng opp til Champions League-plass.