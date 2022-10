United-sjefen stilt til veggs om Haaland-avsløringer: – Tar seg ikke godt ut

I Viaplay-dokumentaren «Haaland: Valget» avslører pappa Alfie Haaland listen de hadde for mulige destinasjoner før overgangen til Manchester City i sommer.

Han nevner City som nummer én, etterfulgt av Bayern München, Real Madrid og PSG.

Deretter nevner han Liverpool og Chelsea fra Premier League, i tillegg til Barcelona.

Denne uken har uttalelsene i dokumentaren nådd engelsk presse.

«Det tar seg ikke godt ut for United at de ikke engang var i Haalands tanker», skriver The Times, som var først ute med å omtale det i England.

De understreker at det fremstår som en ydmykelse for en gigantklubb med 20 ligatitler i troféskapet.

Da Erik Ten Hag møtte pressen før søndagens møte med Haaland og Manchester City, ble avsløringene fra dokumentaren trukket frem.

«Jeg vet at dette skjedde før du kom, men hvordan får du denne klubben i posisjon til å være på toppen av ønskelisten til de beste spillerne i verden, istedenfor Manchester City?», spør en journalist.

– Vi har de allerede her, sier Ten Hag, som umiddelbart blir møtt med et forbløffet oppfølgingsspørsmål fra salen:

«Dere har allerede de beste spillerne i verden?»

– Hehe, ler Ten Hag tilsynelatende noe nervøst.

– La oss si at de har potensialet til å bli det. Noen har potensial til å bli det, andre er det allerede. Vi har verdensmestere i troppen. Så de er best i verden. Det kan man si, sier Ten Hag og følger opp:

– Vi har mange spillere som allerede har vunnet de største titlene i verden. Jeg er sikker på at når jeg ser tilbake på overgangsvinduet som var, så var det mange spillere som ga uttrykk for at United var en veldig attraktiv klubb. Jeg er ikke bekymret for det.

Rådførte seg med Sancho

Manchester United punget ut 2,3 milliarder kroner for Antony, Casemiro, Lisandro Martínez og Tyrell Malacia i sommer. Christian Eriksen ble hentet uten overgangssum, og keeperen Martin Dubravka på lån fra Newcastle.

I kampen om Haaland var de riktignok sjanseløse. United var nærmere jærbuens signatur da det sto mellom dem og Borussia Dortmund foran januarvinduet i 2020, men Ole Gunnar Solskjærs gamle elev glapp mellom fingrene på den daværende Manchester United-manageren.

Nå skal Haaland for første gang spille i Manchester-derbyet, oppgjøret der Roy Keane i praksis avsluttet pappa Alfies karriere med en skrekktakling i 2003.

Erling Braut Haalands navn dukket opp flere ganger i løpet av Erik Ten Hags pressekonferanse.

Han ble blant annet spurt om han har rådført seg med Haalands tidligere lagkamerat Jadon Sancho før møtet med storscoreren.

– Du snakker med spillerne. Når en spiller tidligere har spilt med en spiller, så spør du ham. Men det er også vår jobb å gjøre jobben på forhånd. Vi analyserer lagene og enkeltspillere dersom de bidrar enormt til resultatet. Vi må gjøre jobben vår. Det gjør jeg med apparatet mitt. Spillerne kan gi oss flere detaljer selvfølgelig, sier Ten Hag.

Stoppet Haaland

På et mer generelt spørsmål om Haaland svarer han slik:

– Jeg liker innstillingen hans, hvordan han er på banen. Han er direkte. Livet hans handler om mål. Han går rett mot motstanderens mål. Han kan også skape mål. Jeg respekterer ham, men vi spiller ikke mot Haaland, men mot City.

STOPPET AV AJAX: Erik Ten Hags Ajax klarte å holde Erling Braut Haaland unna scoringslisten da jærbuen gjestet Amsterdam Arena i oktober i fjor. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Da TV 2 møtte Ten Hag i fjor, som Ajax-trener, var han også full av lovord om Haaland.

Det var dagen før Ajax skulle møte Haalands Borussia Dortmund i Champions League.

På spørsmål om hvordan han planla å stoppe superspissen, svarte nederlenderen:

– Når vi har ballen, kan ikke Dortmund og Haaland score. Vi må bare beholde ballen.

Den gang endte det med 4-0-seier til Ten Hag og Ajax. Men det kan bli noen hakk vanskeligere å beholde ballen borte mot Manchester City.