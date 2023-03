United-salg kan bli utsatt: – Nå står de i en syretest

ØNSKER MER PENGER: Det rapporteres at eierne av Manchester United, blant andre Avram (til venstre) og Joel Glazer, ønsker nærmere 75 milliarder kroner i et eventuelt salg. Foto: Dave Thompson

Den engelske avisen The Guardian skriver at Glazer-familien ikke er tilfreds med budene som er kommet inn på klubben.

Den qatarske emiren Jassim bin Hamad Al Thani og engelske Sir Jim Ratcliffe sine bud, skal ligge på maksimum 56 milliarder kroner.

For Glazers er ikke det nok, ifølge avisen.

Eierne fra USA skal ønske nærmere 75 milliarder kroner for den engelske storklubben. Derfor kan det spøke for målet om å få solgt Manchester United i løpet av mars, skriver The Guardian.

VIL KJØPE UNITED: Eier av Ineos-gruppen, Sir Jim Ratcliffe. Foto: ERIC GAILLARD

De seks søsknene i storfamilien skal ha ulike ønsker om hva som skal skje med klubben, men det rapporteres at salg fremdeles vurderes seriøst av familien som helhet.

– Nå står de i en syretest

Journalist i United.no, Bjarte Valen, mener de upopulære eierne har en gjennomtenkt plan rundt prisen de setter for klubben.

– De forlanger det dobbelte av børsverdien, og de eier ikke alle aksjene engang. De forlanger overpris ut ifra hva markedet tilsier. United er en sjelden klubb, som de mener er med å drive prisen opp, sier Valen.

Journalisten mener videre at eierne er veldig utspekulerte i handlingene de foretar seg.

MENER GLAZERS GJØR ET SLEIPT TRIKS I Å PRESSE OPP PRISEN: Journalist i United.no, Bjarte Valen. Foto: Privat

– Glazers er dyktige, men kyniske. Nå står de i en syretest som viser hvor grådige de er. De er businessfolk til fingerspissene. Det har de vist gang på gang. Av og til må man kalle de irriterende dyktige i det de gjør, om man ser på det finansielle, forteller han.

I likhet med The Guardian, poengterer Valen en ulik tankegang hos søskenflokken fra New York, rundt hva som skal skje med Manchester United.

– Det er Joel og Avram som har hatt lyst til å holde på aksjene. De andre søsknene har vært interessert i å selge. I sommer var det snakk om kjøpe ut de andre, men det ble altfor dyrt, sier han.

ET VANLIG SYN PÅ OLD TRAFFORD: Manchester United-fansen har ikke gjemt sin misnøye for de amerikanske eierne. Bjarte Valen tror fansen vil fortsette å protestere dersom Glazers ikke selger klubben. Foto: PHIL NOBLE

Tror ikke suksess hjelper

Valen har videre ingen tro på at den siste ligacuptriumfen gjør eierne noe mer populære hos fansen, om de eventuelt velger å ikke selge.

– Toget er kjørt for lenge siden, og spesielt i kjølevannet av Superliga-fiaskoen. Det store problemet med de er at de aldri har kommunisert med fansen. Jeg tror aldri de blir populære uansett hva de gjør. Det er for mye vond historie mellom fansen og Glazers, understreker han.

Avram Glazer var til stede på Wembley i søndagens ligacupfinale, der Manchester United vant 2-0 mot Newcastle.