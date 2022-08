United-linket stjerne bønnfaller klubben om å få dra

LANGER UT: Ajax-stjernen Antony har uttrykt flere ganger at han ønsker å forlate klubben. Nå åpner han opp om fremtiden i et nytt intervju. Foto: Peter Dejong / AP Photo

Ajax´ 22 år gamle Antony har lenge presset på for å forlate klubben.

I et eksklusivt intervju med overgangsguru Fabrizio Romano forteller angrepsspilleren om situasjonen i Ajax og hvorfor han ønsker å forlate klubben.

Ajax-trener Alfred Schreuder er på sin side sikker på å beholde unggutten i klubben.

Den holdningen deler ikke Antony selv.

– Siden februar har agentene mine informert Ajax om at mitt ønske er å forlate klubben for nye utfordringer, og at noen interesserte klubber ville komme med gode tilbud.

– Hvordan går forhandlingene?

– I juni avbrøt jeg ferien for å personlig informere lederne i Ajax og trenerer om at jeg ønsker å forlate klubben, og at de bør vurdere å la meg dra, sier han til Romano.

BØNNFALLER KLUBBEN: Antony presser på for en overgang. Foto: Maurice Van Steen / ANP / AFP

– De nekter meg

Antony har de siste ukene vært linket til Manchester United og Premier League. Ifølge Metro har United lagt inn et bud på 76 millioner pund (omtrent 870 millioner kroner) på angrepsspilleren.

Ifølge Sky Sports ble budet avvist.

– Hva har du sagt til klubben?

– I løpet av overgangsvinduet fortsatte møtene og jeg fikk tilbud fra Ajax om kontraktsforlengelse. Men jeg gjorde det klart nok en gang:

– Jeg ønsker å dra!

Angrepsspilleren kom til Ajax fra brasilianske São Paulo sommeren 2020. Han forteller at han senest fredag nok en gang uttrykket sitt ønske om å spille for en ny klubb.

– Denne gangen var det et betydelig tilbud på bordet. Men Ajax nekter meg å dra og argumenterer med at de kun har fem dager på å erstatte meg, sier han i intervjuet.

Trygler klubben

På spørsmål om hvorfor klubben ikke vil la han gå, forteller brasilianeren at han ikke ber klubben om å fristille seg.

– Jeg ber Ajax om å selge meg til det høyeste budet noensinne på en spiller i Æresdivisjonen.

22-åringen understreker at han er glad i klubben, men at han ønsker å spille på et høyere nivå.

– Folk trenger å lytte til meg og forstå at motivasjonen min beveger seg mot lykke. Jeg trenger det for å fortsette å prestere på et høyt nivå.

– Ajax vil alltid være i hjertet mitt, utdyper han i intervjuet.