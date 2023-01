United-legendens ord til Fredrik (20) satte spor

Han var en av klodens dødeligste spisser. Etter en strålende spisskarriere med bøttevis av mål for blant andre Manchester United, Real Madrid og det nederlandske landslaget, er Ruud van Nistelrooy nå på trenerbenken.

Den tidligere storscoreren er manager i PSV. I den nederlandske storklubben har van Nistelrooy blant annet ansvaret for det norske backtalentet Fredrik Oppegård.

– Van Nistelrooy har hjulpet meg mye, sier Oppegård til TV 2.

TALENT: Fredrik Oppegård er et stort backtalent. Her fra U21-landslagssamling i juni i fjor. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Må ofre mye

20-åringen fra Oslo sikter da spesielt til hjelp med overgangen med å flytte til et nytt land.

Oppegård byttet ut kjente Vålerenga og Valle med PSV og Eindhoven i 2019. Tilbake i 1998 flyttet van Nistelrooy selv fra hjemlige trakter for å prøve lykken som spiller for PSV.

– Hva har du og van Nistelrooy snakket om?

– Jeg har snakket med Ruud om det å flytte hjemmefra. Vi snakker om at, for å bli best, så må man ofre mye, som for eksempel tid med venner og familie, svarer Oppegård, og legger til:

MÅLMASKIN: Tidlig på 2000-tallet var Ruud van Nistelrooy en av Europas beste spisser. Foto: Martin Rickett

– Jeg er mer vant til det nå enn i starten. Jeg har erfart at det blir lettere, men det var fint å snakke med Ruud om det.

Enda Oppegård er forsvarer og van Nistelrooy var spiss, får nordmannen råd om hvordan han skal spille back fra United-legenden.

MOT GLIMT: Fredrik Oppegård har spilt flere kamper for PSV denne sesongen, deriblant mot Bodø/Glimt i Europa League. Foto: Mats Torbergsen

– Jeg snakker mest med assistenttrenerne når det gjelder detaljer i det defensive arbeidet, men helhetlig snakker jeg mye med van Nistelrooy om detaljer på banen også, spesielt med jeg bidrar med offensivt.

– Han gir frihet

Mathias Kjølø er en annen nordmann som har fått hjelp av van Nistelrooy. 21-åringen tilbragte flere sesonger på ungdomslaget til PSV, før han gikk til Eredivisie-kollega Twente for å spille seniorfotball forrige sommer.

BALLFORDELER: Mathias Kjølø spiller midtbane og har fått tips fra Ruud van Nistelrooy. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Ruud van Nistelrooy var treneren min i fjor. Han gjorde en veldig god jobb. Jeg liker måten han vil spille fotball på. Han gir frihet til mange spillere og gjorde det bra med oss.

I Twente har det blitt masse spilltid for 21-åringen, som har gode minner fra tiden i Eindhoven.

– Jeg var en av de eldste på laget og mye av det Ruud sa til meg handlet om det å ta ekstra ansvar: Hvordan jeg som midtbanespiller skal ta riktige valg og hvordan jeg skal kommunisere med de rundt meg. Det er ting jeg tar med meg videre i karrieren.

– Glad for at jeg ikke har gitt meg

Også Kjølø trekker frem opplevelsen med å flytte til utlandet når han snakker om van Nistelrooy.

– Å flytte for seg selv så tidlig er absolutt ikke for alle. Det krever en ekstrem mentalitet og en selvdisiplin ut av en annen verden, sier 21-åringen, og legger til:

– Jeg husker at jeg tenkte første gangen jeg flyttet inn til vertsfamilien min: «Dette har jeg lyst til». Det er slik jeg har tenkt siden dag én.

FLYTTET HJEMMEFRA: Mathias Kjølø dro til utlandet som unggutt for å leve ut proffdrømmen. Her fra G17-samling i april 2018. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg har ofret mye og er veldig glad for at jeg ikke har gitt meg. Det er kanskje lett for en norsk spiller å gjøre nettopp det, i og med at vi har det så fint i Norge. Det å ha en ekstrem mentalitet mener jeg er helt avgjørende for å stå distansen man må, for å kunne drive idrett på høyt nivå.