United-krise: Dette har ikke skjedd på 45 år

Bayern München-Manchester United 4-3

– Det er klart at det ikke føles bra, sier United-stopper Victor Lindelöf til TV 2.

En frisk start ble fulgt opp av fire grusomme minutter midt i første omgang for Manchester United.

Den nyinnkjøpte målvakten André Onana klønet det til på et Leroy Sané-skudd fra 16-meteren.

– Det er elendig keeperspill. Vi har sett Sané skyte mye bedre. Skrekkelig, var Simen Stamsø-Møllers dom i TV 2s studio.

Så økte Serge Gnabry ledelsen for Bayern, det etter et fenomenalt forarbeid av Jamal Musiala.

Like etter pause tente Rasmus Højlund håpet for Manchester United. Men akkurat idet de røde djevlene var på vei inn i kampen, gikk det galt igjen.

– Fotballhjertet sier nei

Ballen traff Christian Eriksen i armen i feltet.

– Fotballhjertet sier nei, kommenterte Øyvind Alsaker da reprisene rullet.

Dommeren sa derimot ja etter å ha sett situasjonen på skjermen utenfor banen.

– Et nytt hardt slag for Manchester United. Han må begynne å lure, Erik ten Hag, på hvilke krefter som er imot ham og klubben for øyeblikket, sa Alsaker, og understreket at «det ikke var noe sjokk» at det ble dømt.

Situasjonen får Morten Langli til å frese. Se video her:

Skrekkrekke

Fra ellevemeteren var Harry Kane sikker. Målet gjorde også at United kopierte en dyster statistikk:

Det er første gang siden desember 1978 at de røde djevlene slipper inn tre mål eller mer i tre kamper på rad, ifølge statistikktjenesten Opta.

Og ikke nok med det: Det er første gang United har sluppet inn to mål eller mer i fem kamper på rad siden 2001.

Lindelöf, som er inne på laget i Raphäel Varanes skadefravær, synes det er vanskelig å peke på hva som går galt, men erkjenner at de er for enkle å spille mot.

– Vi må forsøke å komme tilbake, finne vært spill og være litt mer kompakte. Det føles som at man spiller gjennom oss litt lett, medgir svensken overfor TV 2.

Manchester Uniteds sesongstart United-Wolves 1-0 Tottenham-United 2-0 United-Nottingham Forest 3-2 Arsenal-United 3-1 United-Brighton 1-3 Bayern-United 4-3

Simen Stamsø-Møller er enig i at United ikke er solide nok.

– De slipper inn mål altfor enkelt. Eriksen, Bruno Fernandes og til og med Casemiro blir dratt litt for lett ut der de ikke skal være, mener TV 2-eksperten.

Tuchel: – Et lite paradoks

På tampen begynte målene å renne inn. Casemiro tente United-håpet på ny. Så økte Mathys Tel ledelsen for Bayern, før Bruno Fernandes reduserte i siste overtidsminutt.

Men da var det altså for sent for United.

Bayern-trener Thomas Tuchel var henvist til tribunen på grunn av suspensjon. Tyskeren var mellomfornøyd med det han fikk se.

– Det er et lite paradoks at vi vant første omgang, selv om vi ikke spilte så bra, og at vi i andre omgang var mye bedre, men tapte 2-3. Men det skjer noen ganger i fotballen at resultatet ikke forteller hele historien, sier Tuchel til TV 2 med et smil.

De to andre lagene i gruppen er Galatasaray og FC København. De spilte 2-2 i Istanbul tidligere onsdag kveld.