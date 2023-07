– United går for denne spissen

Mason Mount er allerede i hus, men Manchester United er ikke ferdighandlet, ifølge ryktebørsen.

Spissplassen er en posisjon som skriker etter forsterkning. Nå ser det ut som Erik ten Hag og co. gjør et fremstøt på Atalantas danske Rasmus Højlund. The Telegraph skriver at United skal by rundt 580 millioner kroner.

United-representantene jobber også med å lande Andre Onana. Fabrizio Romano melder at de er enige om de personlige betingelsene, men at United og Inter er fortsatt ikke enige om pris.

Det kan gå mot en sjokkovergang for Leonardo Bonucci til Newcastle, skriver TeamTalk. Den italienske stopperkjempen som vant EM for to år siden spiller fortsatt i Juventus, og er blitt 36 år gammel.

Ivan Perisic skal ha fortalt den nye Tottenham-manageren Ange Postecoglou at han ønsker å terminere kontrakten, og dra til hjemlandet og Hajduk Split, melder Gianluca Di Marzio.

Atletico har hentet flere Premier League-profiler i Caglar Soyuncu og César Azpilicueta, men gir seg ikke der. De har gjort et fremstøt på Spurs' Pierre-Emile Højbjerg, som også linkes til Bayern, melder Daily Mail.

The Guardian skriver at West Ham er lystne på Juventus-spiller Denis Zakaria, på et lån med opsjon på kjøp, skriver The Guardian.

Chelsea gir seg ikke i jakten på Brighton-spiller Moisés Caicedo, og skal nå være villige til å gi mer enn 1,3 milliarder kroner, melder The Telegraph.

Southampton-juvel Romeo Lavia er ettertraktet, med Chelsea, Liverpool og Arsenal alle jagende etter 19-åringen. Sisteplassen i Premier League håper å få nærmere 700 millioner kroner, rapporterer Sky Sports.

The Guardian melder at Manchester United sliter med å selge Harry Maguire. Han skal ha fått lønnsøkning da United kvalifiserte seg til Champions League.