«United-fruen» kjente på sorg etter bryllupet

Maja Nilsson Lindelöf forteller i radioprogrammet «Sommar i P1» om hvordan hun satt igjen alene etter å ha giftet seg med Manchester Uniteds Victor Lindelöf.

Bryllupet fant nemlig sted 25. mai 2018, ikke lenge før fotball-VM i Russland. Dermed kalte landslagspliktene på svensken. Maja forteller at det tok under to døgn fra de giftet seg til Victor måtte dra, skriver Aftonbladet.

– Kjente en sorg

– Da han stengte døren for å dra på mandag morgen, etter nøyaktig 36 timer som gift, satt jeg igjen blant alle blomstene og presangene i leiligheten vår i Västerås og gråt, sier hun.

– Det hadde vært så lykkelig og vakkert – og nå satt Victor på et fly til Russland. Jeg kjente en sorg over hvordan vi ikke fikk oppleve den tiden sammen, fortsetter Nilsson Lindelöf.

Paret forlovet seg i 2017, mens Victor fortsatt spilte i Benfica. Maja forteller at forlovelsen skjedde på luksusresorten Hurawalhi på Maldivene.

FORELDRE: Sammen har Maja og Victor to barn. Foto: NTB Scanpix/Maja Nilsson Lindelöf, Instagram

– Der sto han, etter et monsunregn som nesten ødela hele greia, på kne og spurte om jeg ville bli hans kone. Han hadde gnagsår mellom beina der han hadde gjemt den store esken. En av livets vakreste kvelder, til tross for gnagsåret, sier Nilsson Lindelöf.

Slet med bulimi

Hun forteller også at selv om paret har lært seg å leve med oppofringene, så oppstår det fortsatt noen vanskelige situasjoner.

– I løpet av en fotballkarriere går ballen ofte før familien. Det er noe vi har lært oss å leve med, selv om vi fortsatt nå og da blir minnet på hvor merkelig liv vi lever. Som når han hver julaften drar på jobb, er borte på nyttårsaften eller ikke kan feire bursdagene til sine barn.

Influenceren er ofte åpen om livet som fotballfrue, og har over 245 000 følgere på Instagram.



Expressen skriver også om Lindelöfs opptreden i det populære radioprogrammet. Blant annet tar de for seg at hun forteller om sin kamp mot bulimi.

En periode trente hun to ganger om dagen og spydde opp all mat som ikke var salat.

– På det minste veide jeg 52 kilo, sier hun, og forteller videre at hun ikke innså før senere at hun led av bulimi.

Influenseren snakker også om da hun helt ut av det blå fikk vite om samboerens overgang til Manchester United.

Sommeren 2017 hun var i sin mors 50-årsfeiring på Ålandsfergen da hun plutselig ble gratulert av flere menn rundt seg. Selv skjønte hun ingenting.

– Gratulerer med hva, spør jeg litt full og forvirret.

– Til England! Manchester United! skriker flere i kor.

Hun forteller at akkurat samtidig plinget det inn en tekstmelding fra ektemannen. Der skrev han, med store bokstaver: «UNITED ÄLSKLING».

FØLGER MED: Maja følger med ektemannens karriere. Her er hun på tribunen under Sveriges EM-kvalifiseringskamp mot Aserbajdsjan i mars. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Kultursjokk i England

Men overgangen til England ble et sjokk for fotballfruen. Hun var ikke forberedt på de britiske mediene, med sine tabloider og paparazzier.

– På bildene av oss leste jeg kommentarer som «congrats», «welcome» og «How fucking old is that lady?». Med det jeg vet i dag om dette sirkuset hadde jeg selvfølgelig ikke valgt en svart kjole med hvitt broderi likt min mormors kjøkkenhåndkle. Og ikke lest kommentarene, sier Nilsson Lindelöf.

Fotballfruen har vært åpen om å ha slitt med angst. Hun beskriver det første året i Manchester som det året hun slet mest med angst.

– Det kjentes som at store mursteiner var plassert på brystet mitt og jeg gråt hver dag. Jeg kjente meg ensom, identitetsløs og bortkommet.

Hun sier at klubben har vært svært behjelpelig, og at de har en egen avdeling – Player Care – som skal hjelpe spillerne med å løse ethvert problem de måtte ha.

Nilsson Lindelöf sier at de har fått hjelp til ting som å sette opp malerier og få tak i konsertbilletter. Hun forteller også om en pinlig episode med en vaskemaskin.

– Det viste seg at den lille luken, dere vet, var full av vann. Dave tok den ut, tømte den foran meg i vasken, stappet den inn og vips så fungerte vaskemaskinen. Utrolig pinlig, sier 29-åringen.

I januar 2022 opplevde familien et innbrudd mens Victor spilte bortekamp mot Brentford.

– Jeg var alene hjemme med begge barna, men vi klarte å gjemme oss og låse oss inn på et rom før de tok seg inn i huset, skrev hun på sin Instagram-konto den gang.