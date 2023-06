United-drama: I dag går kontrakten ut

30. juni er en vanlig utløpsdato for kontraktene til spillerne i de største ligaene.

På årets liste stikker Manchester Uniteds foretrukne målvakt gjennom tolv år seg ut.

De siste dagene har det versert rykter om hva som foregår i kulissene på Old Trafford.

Ifølge det velrenommerte nettstedet The Athletic hadde spanjolen godtatt en ny kontrakt med en «drastisk lønnsreduksjon».

MONSTERLØNN: David de Gea tjener angivelig 375.000 pund i uken, rundt 5,1 millioner kroner. Her poserer han med «Golden Glove»-trofeet for sesongen som var. Foto: Martin Rickett

Klubben skal ha fått kalde føtter og kommet tilbake med et tilbud med enda lavere lønn.

Fredag morgen er det fortsatt ikke kommunisert fra partene hva som vil skje. Etter midnatt er stjernekeeperen offisielt klubbløs.

Onsdag la 32-åringen selv ut en kryptisk Twitter-melding:

🥱 — David de Gea (@D_DeGea) June 28, 2023

– På tide

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er klar på hva han mener at Manchester United bør gjøre.

– Før har han reddet dem gang etter gang, men den siste tiden har han ødelagt for dem mer enn han har reddet dem. Han har hatt noen skrekkelige feil med ganske jevne mellomrom. Det er på tide å gå videre, mener han.

United får kritikk for ubesluttsomhet i lokalavisen Manchester Evening News.

– En klubb som for ikke så lenge siden gjorde seg til latter da det kom til hvordan de opererte, parodierer seg selv igjen, skriver avisens Tyrone Marshall i en kommentar.

Han mener at for eksempel Manchester City og Liverpool aldri ville ha ventet til det siste døgnet av en spillers kontrakt med å ta en avgjørelse.

Profilerte spillere kan bli klubbløse

Liverpool bekreftet like før sesongslutt at flere spillere kom til å forlate klubben.

To av dem er på Transfermarkts liste over spillere med kontrakt som går ut i dag og fortsatt ikke er bekreftet klar for en ny klubb; Roberto Firmino (31) og Alex Oxlade-Chamberlain (29).

Til midnatt er de offisielt sett Liverpool-spillere.

AVSKJED: Overgangsguruen Fabrizio Romano har meldt at Roberto Firmino kun er detaljer unna en overgang til den saudiarabiske klubben Al-Ahli. Foto: PETER POWELL

Noen av de mest profilerte spillerne på utgående kontrakt skal allerede ha funnet seg en ny arbeidsgiver, uten at de er blitt presentert i sine nye klubber ennå.

Milan Skriniar (28) har selv fortalt at han har kommet til enighet med PSG. Marco Asensio (27) slår angivelig følge til den franske storklubben, mens Marcus Thuram (25) skal ha signert for Inter.

STJERNESPILLER: Spanske medier har meldt at Marco Asensio mer eller mindre er klar for PSG. Overgangen er ikke bekreftet ennå. Foto: YVES HERMAN

Kryptisk

I England lurer de på hva som kommer til å skje med Wilfried Zaha (30), etter ni strake sesonger i Crystal Palace.

Driblefanten har et kontraktstilbud på rundt 2,7 millioner kroner i uken liggende på bordet fra London-klubben, ifølge The Athletic.

GÅTEFULLT: Engelsk avis visste ikke helt hvordan de skulle tolke Wilfried Zahas bilde fra Crystal Palaces treningsanlegg torsdag. Foto: Skjermdump Daily Mail.

Signerer han, blir det ny lønnsrekord i Crystal Palace, ifølge Daily Mail. Avisen melder om interesse fra Saudi-Arabia, Fenerbahce og Lazio.

Andre kjente navn på Transfermarkt-listen er Ángel Di María (35), Yerry Mina (28), Caglar Söyüncü (27), Lucas Moura (30), Héctor Bellerín (28), Jesse Lingard (30) og Adama Traoré (27).

KLUBBJAKT: Det ble med én sesong i Nottingham Forest for Jesse Lingard. Ifølge Sky Sports har han ikke utelukket en overgang til Saudi-Arabia. Foto: ANDREW BOYERS

DRIBLEFENOMEN: Adama Traoré er blitt en kulthelt på grunn av sine unike dribleferdigheter og enorme muskler. Sky Italia melder at AC Milan vurderer å gi ham et kontraktstilbud. Foto: DARREN STAPLES

Spilleren med den sterkeste CV-en er Sergio Ramos (37). Det er klart at spanjolen forlater PSG.

Ifølge Cadena SER kunne stopperlegenden selv tenke seg en retur til Sevilla, men det skal være tvil om hvorvidt han passer inn i klubbens planer.

LEGENDE: Sergio Ramos har pyntet ytterligere på CV-en med to ligamesterskap på rappen i Frankrike. Foto: BENOIT TESSIER

Trekker frem Bundesliga-profil

TV 2s fotballekspert Stamsø-Møller mener at Daichi Kamada (26) kunne vært en god signering for mange klubber.

– Han er en veldig god allrounder, og er pålitelig og god, men ikke en «World beater», sier han.

Japaneren er etter sigende høyaktuell for Benfica.

Men selv om disse spillerne kan hentes uten overgangssum, betyr ikke det at de er gratis.

– Mange spekulerer i å vente ut kontraktstiden for å tjene litt ekstra penger selv. Et eksempel er jo Kylian Mbappé, som er på utgående kontrakt neste sesong. Det betyr ikke at han er gratis. Han kan få en kjempe «sign on fee», poengterer Stamsø-Møller, som slår fast at det kan være en «kostbar affære» å hente Bosman-spillere.

OVERGANGSRYKTER: Skulle Kylian Mbappé gå gratis til en annen klubb neste sommer, vil han trolig få en heftig signeringsbonus – eller en såkalt «sign on fee». Foto: ALAIN JOCARD

Med på listen er også Mohamed Elyounoussi (28).

Han bekreftet til TV 2 under landslagssamlingen nylig at han kom til å forlate Southampton da kontrakten gikk ut. Hva som blir neste stoppested, er ikke kjent.