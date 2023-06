– United byr på Pickford

JUBLET FOR Å OVERLEVE: Men nå kan Evertons sisteskanse være på flyttefot. Foto: CARL RECINE

Les deg opp på søndagens fotballrykter her!

Englands førstevalg mellom stengene heter Jordan Pickford. Tilbake i 2017 signerte Everton ham for en rekordsum fra Sunderland.

Nå kan 29-åringen forlate Merseyside til fordel for Manchester United. Daily Star skriver at Erik ten Hag og Manchester United forbereder et bud på 45 millioner pund.

En klubb som også kan vente seg et bud i innboksen fra Manchester United er Chelsea. Daily Mail formidler til sine lesere at United kommer til å øke budet sitt på Mason Mount.

Chelsea har på sin side spurt Inter om å inkludere Nicolo Barella i en byttehandel med Romelu Lukaku, ifølge italienske Corriere dello Sport. Også Newcastle er interessert i å knytte seg til Barella.

Belgia-spissen var for øvrig brennhet lørdag-kveld:

Ut kan flere forsvinne fra Stamford Bridge: The Guardian skriver at «The Blues» kan komme til å tilby Conor Gallagher til Brighton, som en del av operasjonen å bringe Moises Caicedo til London.

Spanske Mundo Deportivo skriver at Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech og keeper Edouard Mendy kan alle forsvinne til klubber i Saudi-Arabia.

RMC skriver at Arsenal-manager Mikel Arteta har snakket med PSG om den ledige trenerjobben.

L'Equipe melder at tidligere Spania-sjef Luis Enrique, Bayer Leverkusen-trener Xabi Alosno og Bologna-trener Thiago Motta er blant kandidatene til å overta etter Christophe Galtier, som fortsatt er PSG-trener.

Tottenham ser ut til å forsterke seg på keeperplass. Ifølge fotballjournalist Fabrizio Romano har Brentford-keeper David Raya blitt enig med Spurs om personlige betingelser.