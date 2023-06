Unike Haalands største CL-øyeblikk: – Et fenomen

Se den TV 2-sendte Champions League-finalen Manchester City-Inter lørdag 10. juni.

Mannen på alles lepper er norsk.

Og det handler om Champions League-finale.

For når Erling Braut Haaland går på banen i Istanbul lørdag kveld - med håp om å skyte Manchester City til klubbens første tittel i turneringen noensinne - gjør han det med visshet om at han selv har preget turneringen siden den dagen han debuterte i den høsten 2019.

DEN STORE STJERNEN: Alle ville ha en bit av Erling Braut Haaland på Manchester Citys pressetreff i forkant av lørdagens Champions League. Foto: Erik Teige / TV 2

– Det er veldig fascinerende det der at han har hymnen som ringelyd på telefonen og har ligget og drømt om dette da har var liten gutt. Da er det gøy at han kommer inn og raser oppover på listen over tidenes toppscorere i turneringen, sier Øyvind Alsaker i denne ukens episode av TV 2s Fotballpodkast - en CL-finalen-spesial.

Med 35 mål på 29 kamper er Braut Haaland den som har scoret 21. flest ganger i Europas gjeveste klubbturnering noensinne (medregnet serievinnercup-årene fra 50-tallet og frem til i dag), og det allerede før fylte 23 år.

– Det tallet er det som gjør Erling Braut Haaland til et fenomen. I mine øyne og i verdens øyne. En fotballkamp varer i 90 minutter, og det scores ett, to, gjerne tre mål per kamp. Det er noen veldig få sekunder i løpet av de 90 minuttene der det skjer, der avgjørelsene faller, og når du er den spilleren som sørger for de øyeblikkene i en takt som er mer enn en gang per kamp, så er du unik. Rett og slett, sier TV 2-kommentatoren.

– Nesten umulig å sette ord på

Lørdag kan jærbuen kopiere Ole Gunnar Solskjær og bli Norges andre målscorer i en Champions League-finale på herresiden gjennom tidene, og i podkasten forsøker TV 2s eksperter å forklare hva som gjør fenomenet fra Bryne så enormt.

– Det er vanskelig å fortelle noe som ikke er fortalt om ham, men en ting som er spesielt med ham er at han beveger seg en vei, mens resten beveger seg en annen vei. Folk ser på ball, han ser mulighetene. Om det er en retur, et innlegg eller hva det nå enn er. Han bryter løpsmønsteret til alle de andre. I tillegg er han nesten aldri offside, sier Simen Stamsø-Møller.

Og i en debutsesong der ligatittel og FA-cuppokal - samt individuelle priser som toppscorer og sesongens spiller i England hos så å si alle som har kåret det - allerede er i boks for Haaland, hva mer kan man få?

– Hva kan man få på lørdag som topper dette?

– Hvis han scorer, så er det så stort at det er nesten umulig å sette ord på. Vi må huske på at han er toppscorer i Premier League, med ganske god margin og rekordmange mål. De har vunnet Premier League, han er toppscorer i Champions League med tolv mål denne sesongen. Hvis han scorer igjen, og de vinner Champions League-finalen…, sier Alsaker, og lar svaret ligge i luften.

EN AV MANGE JUBELKVELDER: Her feirer Haaland sitt seiersmål mot gamleklubben Borussia Dortmund i september. Foto: Dave Thompson/AP Photo

Hat-trick i debuten og dobbel mot PSG

Skulle det skje, vil det i så fall toppe en vanvittig sesong, der tre av det TV 2-redaksjonen har plukket ut som fem kandidater til Haalands største CL-øyeblikk i karrieren har funnet sted.

– Scoringen mot Dortmund var helt spesiell, og så har du den Leipzig-kampen, sier Stamsø-Møller, og refererer til femmålshowet i åttedelsfinalen som han selv og Langli overværte fra tribuneplass på Etihad.

Lytt til podkasten og lev deg tilbake til øyeblikket!

I tillegg er feiden mot Sevilla-keeper Bounou i gruppespillet i høst en kandidat, og det samme er hat-tricket i debuten for Red Bull Salzburg mot Genk i 2019 og langskuddet med påfølgende lotusfeiring mot PSG i Dortmund-farger våren 2020. Sistnevnte ble jo sågar kopiert av PSG-stjernene - med Neymar og Kylian Mbappé i spissen - da de overvant Haaland og co. i returoppgjøret etter nordmannens opprinnelige jubelkveld.

– Det var da man skjønte at han en «worldwide storhet». Da PSG-spillerne drev og hånet ham etterpå. At det gikk såpass inn under huden på dem at de måtte feire som ham, minnes Stamsø-Møller.

Hvilken Haaland-kveld i Champions League liker du best? I TV 2 Sportens app (samt nederst i denne artikkelen) kan du avgi din stemme.

I podkasten lytter du også til hvilken spiss i verdensfotballen TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener Haaland bør se til for å kunne utvikle spillet sitt ytterligere, hvem Simen Stamsø-Møller lærte bevegelsesmønster av og hvordan Morten Langli skal vise folket en side av Haaland du kanskje ikke tenker først og fremst på i TV 2s sendinger til helgen. Og mye, mye, mye mer!

Følg all oppladning til CL-finalen den kommende uken på tv2.no/sport.

