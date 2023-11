Mange beskriver Rafaela Pimenta som den mektigste kvinnen i verdensfotballen.

Superagenten, som representerer Erling Braut Haaland (23), har jobbet seg fram i en industri dominert av menn.

Pimenta jobbet tett med Mino Raiola i over tjue år, men i fjor gikk den verdenskjente fotballagenten, som var agenten til Haaland, bort.

Pimenta, som er utdannet jurist, jobbet med å ferdigstille Haalands overgang fra Dortmund til Manchester City, da sjefen og samarbeidspartneren gikk bort.

I et intervju med The Guardian forteller Haalands nåværende agent om en periode preget av sorg.

– Det var veldig emosjonelt ettersom jeg ønsket at Mino skulle være der, mimrer hun om perioden etter Raiolas bortgang.

Pimenta ser tilbake på jærbuens debut for de lyseblå, der hun fikk utløp for følelsene.

– Under Erlings første kamp, så gråt jeg hele tiden, forteller hun til den engelske avisen.

SIGNERER: Pimenta sammen med Erling Braut Haaland.

Hyller Haaland-teamet

Pimenta, som er fra Brasil, tok over virksomheten etter Raiolas bortgang. Agenten forteller om et godt samarbeid med Haaland og teamet rundt ham.

– Jeg liker å omgås med «The Haalands» ettersom de forventer profesjonalitet, og kommuniserer det tydelig. De lytter til deg, og det spiller ingen rolle om du er en mann eller en kvinne. Det er veldig forfriskende, erkjenner brasilianeren.

Alfie på plass under Gullballen: – Et spesielt øyeblikk

Pimenta bruker også store ord om klienten sin.

– Han er fantastisk, og har føttene plantet på jorden. Han er veldig bevist på hvem han er, og hva han representerer.

– Jeg har ikke sett de negative endringene som popularitet og formue bringer, hos ham: Han er bare 23 år, men han er så voksen, dyp og rolig. Og han elsker å spise, er hennes beskrivelse av den norske superstjernen.

FÅR SKRYT: Erling Braut Haaland. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Oppsiktsvekkende Haaland-spådom

Den brasilianske superagenten har en rekke andre superstjerner i stallen sin, blant annet Matthijs de Ligt og Marco Verratti.

Samtidig har de norske stortalentene Andreas Schjelderup (19) og Sverre Nypan (16) sluttet seg til den stjernespekkede stallen.

Det er imidlertid liten tvil om at Haaland er den store profilen, og Pimenta kommer med en oppsiktsvekkende spådom om markedsverdien til jærbuen.

Agenten mener Haaland kan bli fotballens første milliardspiller (med britiske pund som valuta).

– Jeg sier ikke at en overgangssum vil nå denne summen: Jeg mener hele totalpakken som genereres over en hel karriere, forklarer Pimenta.



Haaland og Isabel strålte på rød løper

Pimenta argumenterer for at man i dagens fotball kan spille frem til man er 35, og trekker frem lønn, overgangssum, TV-inntekter, sponsorer, billettinntekter og draktsalg som elementer som kan gjøre Haaland til den første milliardspilleren.

Samtidig trekker hun frem konseptet Metavers – som kort fortalt er en multidimensjonal digital alternativ virkelighet.

– Kanskje jeg selger en digital Haaland for to tusen euro til hundre millioner mennesker i India, Kina, Brasil og Mexico, innleder Pimenta.



Agenten ser for seg at man kan havne på et punkt der teknologi gjør det mulig å oppleve en fotballkamp gjennom noen et par med briller – som kan utløse de samme følelsene som om man var der selv.

– Så når jeg snakker om en milliard, så bruker jeg multiplikatorer utover det fysiske, utdyper agenten.