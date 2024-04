– Umulig å unngå skader

KAPTEIN: Guro Reiten under Norges trening dagen før EM-kvalifiseringsmøtet med Finland på Ullevaal stadion. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Norge med stort stjernefall før EM-kvalifiseringen på hjemmebane. Guro Reiten innrømmer at kampbelastningen begynner å bli stor.

Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Maren Mjelde og Frida Maanum er alle utilgjengelige før Norges første kvalifiseringskamper til fotball EM 2025. De tre førstnevnte er skadet, mens Maanum fremdeles hviler etter kollapsen i ligacupfinalen.

I de store stjernenes fravær er rollen som kaptein ledig. Chelsea-spiller Guro Reiten skal i sin 89. kamp for landslaget spasere ut på landslagsarenaen med bindet rundt armen for Norge.

– Det blir ekstremt kult. Det er et stort øyeblikk for meg, og gå ut først foran laget. Så får jeg prøve å «steppe» opp og være en leder, sier morgendagens landslagskaptein.

Stjernenes fravær

– Det er jo veldig gode spillere vi mangler. Men skader er en del av fotballen og det er ingenting vi kan gjøre noe med. Vi er nødt til å ha fokus på de som er her, sier Reiten.



Reiten er plutselig spilleren på samlingen med flest landskamper (88). Neste på listen av friske spillere er Ingrid Syrstad Engen og Vilde Bøe Risa med 71.

IKKE TILGJENGELIG: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen under fotball VM i 2023. Duoen blir ikke å finne i rødt, hvitt og blått under denne landslagssamlingen. Foto: Lise Åserud

Kampen mot skadene



Landslagsspillerne er preget av en hverdag med høy belastning og dermed også flere skader. Ada Hegerberg er ute med en støtskade. Caroline Graham Hansen er ute med en lårskade. Også landslagets mest rutinerte spiller og kaptein, Maren Mjelde er utilgjengelig. Hun har en strekk i leggen.



For Reiten sitt vedkommende konkurrerer hun med Chelsea i både hjemlig liga, Champions League og i to engelske cuper.

– Antall kamper har økt ganske mye de siste årene. Så totalbelastningen er blitt stor, det er ikke mulig å unngå skader, erkjenner Reiten.

Som fotballspillere flest så gjør hun sitt beste for å unngå skader.

– Jeg prøver så godt som overhodet mulig å gjøre det jeg kan. Søvn, restitusjon, mat, øvelser og alt av skadeforebyggende arbeid sånn at jeg er klar for de kampene som kommer, forklarer Chelsea-stjernen.

Hun legger til:

– Alle her jobber som fotballspillere og ønsker å prestere på banen, og da må man prøve å unngå skader så godt det lar seg gjøre, sier hun

FOKUS: Guro Reiten under trening med kvinnelandslaget i fotball på Ullevaal stadion før landskampen mot Finland på fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Første prøvelse



Fredag kveld står Finland på motsatt banehalvdel for Reiten og Norge. Dette er første hinder i veien mot EM 2025. Tirsdag venter Nederland borte, det fjerde laget i Norges gruppe er Italia.

Guro Reiten ser ikke på Finland som noen enkel oppgave.

– Vi forventer en tøff kamp. Det er en mulighet til å kvalifisere seg til mesterskap der alle vil være. Alle starter på null og forventer at Finland kommer med masse energi og ønsker å gå for det, forteller hun.

Reiten forteller om en kampplan med aggressivitet og et ønske om å score mange mål. Og selv om flere navn uteblir, kan morgendagens kaptein forsikre om at Norge kommer med et sterkt lag.

– Vi er alle gode fotballspillere som har det gøy sammen og ønsker å få det beste ut av oss selv og de rundt oss – så det er det som er fokuset vårt, sier hun.