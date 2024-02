– Umulig å forklare

Se Inter-Atlético på TV 2 Play tirsdag fra kl. 20.00.

Man må være spesielt interessert for å huske supercupfinalen mellom Lazio og Manchester United i 1999.

Superlaget til Sir Alex Ferguson hadde vunnet «The Treble» noen måneder tidligere. Lazio hadde vunnet cupvinnercupen.

Mange av dem som var til stede i Monaco denne augustkvelden skulle sette sitt preg på europeisk fotball i mange år fremover. Med vekslende hell.

– Det var veldig mange personligheter på Lazio-laget. På sett og vis kan det minne litt om Inter-laget til José Mourinho i 2010. Da husker jeg at jeg tenkte: «Her er det mange som er harde i nøtta», sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Han trekker frem Roberto Mancini, Sinisa Mihajlovic, Diego Simeone, Alessandro Nesta og Matias Almeyda som lagets krigere og hærførere. Simone Inzaghi var ikke like iøynefallende. 23-åringen levde på sett og vis i skyggen av sin mer berømte bror Filippo, men etter spillerkarrieren skulle det endre seg.

Marcelo Salas ble matchvinner i supercupfinalen. Juan Sebastián Verón ble kåret til banens beste spiller. Det ble starten på en magisk Lazio-sesong. Sven-Göran Eriksson hadde satt sammen et mannskap som hatet å tape fotballkamper. En deilig miks av spillere med gudbenådet teknikk, kynisme og råskap. Og ikke minst en samlet fotball-IQ verden knapt har sett maken til.

– Det har vist seg at de ikke bare var hardhauser. Det var folk som forsto fotball godt. Det er en undervurdert egenskap som ikke er så lett å se med det blotte øyet, sier Stamsø-Møller.



Pippo var den store spilleren. Simone er den store treneren Simen Stamsø-Møller

– Kan ikke være helt tilfeldig

På motsatt banehalvdel mønstret Sir Alex Ferguson et stjernemannskap. David Beckham, Roy Keane, brødrene Neville, Jaap Stam, Paul Scholes, Henning Berg og Ole Gunnar Solskjær var blant de elleve spillerne som startet kampen. Ryan Giggs satt på benken.

Stamsø-Møller påpeker det åpenbare.

– Ser man på lagene, er det en gjeng trenere på den ene siden og en gjeng pundits på den andre siden, sier TV 2-eksperten.



– Det er pussig å se på de to lagene hvor stor forskjell det er. Det er umulig å forklare og å være 100 prosent bastant. Men det kan ikke vært helt tilfeldig at det er blitt sånn, fortsetter han.

Tre av spillerne på finalelagene i 1999 leder nå lag som spiller Champions League-fotball. Inzaghi (Inter), Simeone (Atlético) og Sérgio Conceição (Porto) har gjort suksess på det høyeste nivået. Det har også Roberto Mancini og Almeyda (AEK Aten). Veron, Pavel Nedved, Dejan Stankovic og Alessandro Nesta har også hatt verv enten som trenere eller i sportslig ledelse.

Nektet å godta at han var treig

I Lazios storhetstid var veteranen Mancini Erikssons forlengede arm på banen.

– Han så ting på banen raskere enn alle andre. Overblikket hans var utrolig. Taktisk var han en trener mens han var spiller. Livet hans var fotball, har Eriksson tidligere uttalt i et intervju med The Athletic.

Vinnermentaliteten i gruppen var sterk. Selvtilliten stor. Eriksson bruker nå avdøde Mihajlovic for å illustrere dette.

– Da jeg hadde ham, trodde han selv at han var den raskeste spilleren i Serie A. Det var han ikke. Han var ikke rask. «Men ingen kan passere meg», pleide han å si, forteller Eriksson.

I likhet med Lazio var Manchester United også et lag med sterke personligheter.

– Sir Alex hadde en helt unik aura og lederstil. Det var ikke så avansert, men han skapte veldig gode lag ut fra relativt enkle prinsipper. Spillerne var eller ble så gode at fotballen ikke trengte å være så innovativ og avansert for å funke, analyserer Stamsø-Møller.

I motsetning til Lazio-gjengen, er managerhistorikken til Sir Alex-elevene dyster lesning.

– Det er ikke så godt å vite hva disse trenerne har hatt som sin grunnfilosofi, men jeg vil jo tenke at de har hentet mye inspirasjon fra Ferguson. Det har vært en krasj for noen av dem i møtet med den nye generasjonen spillere. Det er en generasjon som er mer sensitive og kanskje mer mottakelige for taktisk kunnskap, sier Stamsø-Møller, og bruker Paul Pogba som et eksempel.

TV 2-eksperten mener det hierarkiske systemet under Ferguson er mye av grunnen til suksessen, men at det ikke er like overførbart til dagens fotball.

– Det er en enorm forskjell fra den generasjonen som var unge voksne på 90-tallet og den generasjonen som er unge voksne nå, konstaterer han.

– Godt likte

Det taktiske aspektet har hele tiden vært en del av den italienske skolen. Både for spillere og trenere. Det er også grunnen til at man i mange år litt fordomsfullt stemplet italiensk fotball som kjedelig og låst. I England var det mer fokus på fysikk og at det skulle være hardt. I ettertid har det vist seg at britiske managere har slitt med å få de største jobbene. Utenlandske managere har kommet inn og gjort rent bord i Premier League. Mancini er en del av den listen.

Stamsø-Møller tror flere fra den gyldne Lazio-generasjonen kunne gjort det bra i England.

– Det er sterke personligheter, men det er også godt likte folk. Det er et sympatisk preg over dem. Jeg mener det også om Diego Simeone, selv om folk husker ham fra det som skjedde med Beckham og hans animerte væremåte på sidelinjen. I intervjusituasjoner og når han prater om folk fremstår han veldig respektfull. Svennis var en lugn og fin leder. Litt som Ancelotti. Han fikk folk til å føle seg vel, og så hadde han såpass gode lag at de vant ting for ham, sier han.



Eriksson sier selv at han er overrasket over suksessen til to av spillerne han trente: Simone Inzaghi og Conceição. Stamsø-Møller har fulgt Inzaghis trenerkarriere tett. Og han er ikke i tvil om at lillebror Inzaghi har mer å fare med på trenerbenken enn storebror.

– Da de var spillere, syntes man synd på Simone Inzaghi. Nå synes man synd på Pippo Inzaghi, som sliter med hvert eneste lag han tar over. Svennis beskrev Simone Inzaghi som en veldig nysgjerrig type. Han var kanskje fotballnerd, mens broren var en målsnik av rang. De har delt litt på godene sånn sett. Pippo var den store spilleren, mens Simone er den store treneren, reflekterer han.



Nå skal han måle krefter med sin gamle lagkompis fra Lazio-tiden, Diego Simeone. Stamsø-Møller lanserer Inter-Atlético som ukens kamp i europeisk fotball. TV 2-eksperten tror på en målrik affære mellom to offensive lag.

– Det er ikke så store forskjeller mellom de to trenerne. Simeone er nok en som dyrker soneforsvar enda mer. Det var mye av oppskriften og bakgrunnen for hans suksess. De første Atlético-utgavene bar preg av stramt soneforsvar. Det var enklere den gangen. Han hadde et veldig rutinert lag som kom fra den forrige generasjonen med spillere. Det var Diego Godin, Diego Costa og Gabi og en innsats jeg aldri har sett maken til. Suksessfaktoren var at de spilte litt annerledes enn de andre lagene. Atlético Madrid har alltid vært et hardt og vondt lag å møte, men de siste årene har de åpnet seg mye mer, sier Stamsø-Møller.

– I Simeones forsøk på å modernisere spillestil og formasjon har de åpnet seg. Det er ikke alltid like korte avstander i laget, og det er mer risiko i spillet. Det har gitt utslag i flere mot for og imot. Det er mer show i kampene deres nå, men det er først denne sesongen jeg føler at de har klart å treffe godt, legger han til.

– Perfekte gallionsfigurer

Inter er det laget i Europa som har sluppet inn færrest mål i de store ligaene. Tolv baklengsmål på 24 kamper er svært gode tall.

– Inzaghi har gjort en ufattelig god jobb. Han har befestet sin posisjon som den beste treneren i Italia. Det var en genial signering av Inter. Han har gjort dem så gode som det er mulig å gjøre dem med det mannskapet. Det er mange spillere som har vært gode tidligere som han har fått mye ut av. Han har en filosofi og formasjon som han aldri viker fra: 3-5-2 der spissparet jobber veldig godt sammen. På midten har han rutinerte og løpssterke spillere. Bakover har han veldig grundige og gode forsvarsspillere som sjelden gjør store feil, forteller han.

I tillegg til trenerduellen, blir det også en duell mellom to av Europas heteste angripere.

– Begge lagene har én som de ikke kan miste. Det er Antoine Griezmann og Lautaro Martinez. Det er de to geniene. De jobber knallhardt og er perfekte gallionsfigurer, beskriver Stamsø-Møller.